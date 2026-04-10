Trump krátko pred voľbami opäť podporil Orbána: Maďarov vyzval, aby ho volili

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v noci na piatok na svojej sociálnej sieti Truth pred nedeľnými parlamentnými voľbami v Maďarsku opätovne podporil premiéra Viktora Orbána a Maďarov vyzval, aby mu dali svoj hlas.
„Choďte a hlasujte za Viktora Orbána. Je to skutočný priateľ, bojovník a víťaz a má moju plnú a bezvýhradnú podporu pri znovuzvolení za maďarského premiéra,“ vyzval maďarských občanov americký prezident.
Oslava Orbánovej politiky z USA
Trump Orbána označil za silného lídra, ktorý doručuje výsledky a miluje svoju krajinu. Ocenil jeho kroky v boji proti ilegálnej migrácii, ako aj za posilňovanie maďarskej ekonomiky a zdôraznil, že vzťahy medzi USA a Maďarskom za ich vlády dosiahli novú úroveň.
Americký prezident už Orbána počas prebiehajúcej volebnej kampane podporil niekoľkokrát. Maďarsko tento týždeň navštívil aj viceprezident USA J. D. Vance, ktorý ocenil Maďarsko pod vedením Orbána ako bezpečnú krajinu so silnou ekonomikou a ochranou rodín. Vyzdvihol maďarskú energetickú bezpečnosť a schopnosť chrániť vlastné hranice, čo považuje za dôkaz skutočnej suverenity. Zároveň kritizoval „bruselských byrokratov“ za vysoké ceny energií a migráciu s tým, že USA už nebudú Maďarsku nič diktovať. Opozícia ho obvinila z pokusu vmiešavať sa do volieb. Orbán, ktorý je pri moci už 16 rokov, čelí v nedeľných voľbách silnej výzve zo strany predsedu opozičnej strany TISZA Pétera Magyara, ktorá podľa prieskumov vedie.