Obavy z volieb v Maďarsku: Veľvyslanec USA uviedol, že Trump a Vance nezasiahnu

BRUSEL - Veľvyslanec Spojených štátov pri Európskej únii Andrew Puzder vo štvrtok v rozhovore pre agentúru AFP odmietol tvrdenia, že by americký prezident Donald Trump alebo viceprezident J. D. Vance zasahovali do parlamentných volieb v Maďarsku podporou premiéra Viktora Orbána.
Puzder to uviedol dva dni po príchode Vancea do Budapešti, kde vystúpil po boku Orbána. Trump aj jeho viceprezident boli podľa amerického veľvyslanca vo svojej podpore veľmi hlasní. „Nemyslím si však, že to, čo viceprezident alebo prezident robili, bolo zasahovaním do maďarských volieb,“ poznamenal. Doplnil, že Vance sa podľa neho vyhýbal nátlakovým krokom, ako sú ekonomické hrozby, ktoré by mohli byť vnímané ako ovplyvňovanie.
Trump vyjadril Orbánovi podporu
Trump minulý mesiac vyjadril Orbánovi „úplnú a bezvýhradnú“ podporu v snahe získať piaty mandát vo voľbách, ktoré sa budú konať v nedeľu 12. apríla. Orbán, ktorý je pri moci už 16 rokov, čelí silnej výzve zo strany predsedu opozičnej strany TISZA Pétera Magyara, ktorá podľa prieskumov vedie. Magyar pred návštevou amerického viceprezidenta varoval pred akýmkoľvek zahraničným zasahovaním do volieb. „Žiadna zahraničná krajina nesmie zasahovať do maďarských volieb,“ uviedol s tým, že „maďarská história sa nepíše vo Washingtone, Moskve ani Bruseli“.
Puzder podotkol, že Trump považuje Orbána za „dobrého spojenca“, pričom vyzdvihol najmä jeho postoj k migrácii a tzv. rodinným hodnotám. Orbán má blízke vzťahy s Washingtonom aj ruským prezidentom Vladimirom Putinom, no jeho vzťahy s Európskou úniou sú dlhodobo napäté, pripomenula AFP. Európska komisia zároveň vo štvrtok označila mediálne správy, podľa ktorých Maďarsko poskytlo Rusku dokumenty Únie, za mimoriadne znepokojujúce a vyzvala Budapešť, aby túto záležitosť bezodkladne vysvetlila.