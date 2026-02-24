Utorok24. február 2026, meniny má Matej, zajtra Frederik, Frederika

Bývalého veľvyslanca Británie v USA prepustili na kauciu: Mal väzby s Epsteinom

Peter Mandelson
Peter Mandelson (Zdroj: X/BladeoftheSun)
TASR

LONDÝN - Bývalého veľvyslanca Spojeného kráľovstva v USA Petera Mandelsona prepustili na kauciu, oznámila v utorok nadránom londýnska Metropolitná polícia. V pondelok ho zadržali pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci v súvislosti s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Píše správa agentúr AP a AFP.

Mandelsona zadržali v londýnskej mestskej časti Camden a následne ho previezli na policajnú stanicu na výsluch. Predchádzali tomu domové prehliadky v grófstve Wiltshire a v Camdene, spresnil policajný hovorca. „V tejto fáze nemôžeme poskytnúť ďalšie informácie, aby sme neohrozili priebeh vyšetrovania,“ dodal.

V septembri bol odvolaný z diplomatickej funkcie

Mandelson, ktorý pôsobil aj ako minister v labouristických vládach a ako eurokomisár pre obchod, bol v septembri odvolaný z diplomatickej funkcie po zverejnení e-mailov, podľa ktorých s Epsteinom udržiaval priateľstvo aj po odsúdení v roku 2008 za sexuálne trestné činy proti maloletej osobe. Keď sa v dokumentoch zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti minulý mesiac objavili ďalšie podrobnosti, polícia začala trestné vyšetrovanie pre podozrenia, že pred 15 rokmi odovzdal Epsteinovi citlivé vládne informácie. Jeho zadržanie prišlo štyri dni po tom, čo polícia zatkla bývalého princa Andrewa, dnes Andrewa Mountbatten-Windsora, pre podozrenie z podobného trestného činu súvisiaceho s priateľstvom s Epsteinom.

Arabela o STARNUTÍ a vráskach: Pôjde sa dať vylepšiť? Rázny odkaz ženám!
Arabela o STARNUTÍ a vráskach: Pôjde sa dať vylepšiť? Rázny odkaz ženám!
Prominenti
Borisovi Filanovi v obchode ODPADLA do rúk mladá žena: Spôsobila mu zranenie! Doživotné následky?
Borisovi Filanovi v obchode ODPADLA do rúk mladá žena: Spôsobila mu zranenie! Doživotné následky?
Prominenti
Boris Filan bol tajným hosťom v relácii Inkognito
Boris Filan bol tajným hosťom v relácii Inkognito
Prominenti

Spozornite! Na českej D2
smerom na Brno sa prevrátil kamión, doprava je odkláňaná
Domáce
Vodiči, počkáte si! V
Bratislave sa tvoria kolóny, hlásená je aj nehoda
Domáce
Vodiči, spozornite: V Košiciach
dochádza k zmene organizácie dopravy
Domáce
Vodiči, POZOR: Na českej D2 smer Brno sa prevrátil kamión, doprava je odklonená až po hranicu
Vodiči, POZOR: Na českej D2 smer Brno sa prevrátil kamión, doprava je odklonená až po hranicu
Bratislava

Tragédia v Indii! Havária
leteckej ambulancie, zahynuli všetci ľudia na palube
Zahraničné
Delcy Rodriguezová
Proces uzdravovania sa z nenávisti: Venezuelčania žijúci v exile budú vítaní v krajine
Zahraničné
Robert Fico
Ukrajina zatiaľ nedostala dokumenty o zastavení dodávok elektriny zo strany Slovenska
Zahraničné
Najsmrteľnejší začiatok roka v
Stredozemnom mori: Zahynulo už 606 migrantov
Zahraničné

Princ William.
ŠKANDÁL princa Andrewa otriasa celou kráľovskou rodinou: REAKCIA Williama hovorí za všetko!
Zahraniční prominenti
Česko-Slovenský ples, Jana Nagyová
Arabela o STARNUTÍ a vráskach: Pôjde sa dať vylepšiť? Rázny odkaz ženám!
Domáci prominenti
Známu Slovenku rodičia ZAVRHLI:
Nepomohlo ani narodenie vnuka... Mama z nej chcela vyhnať diabla!
Domáci prominenti
Jediný zajačik v jej
posteli: K Belohorcovej milencom patrí aj tento známy slovenský futbalista!
Osobnosti

ŠOKUJÚCI objav pod povrchom
Mesiaca: GIGANTICKÁ štruktúra s hmotnosťou miliárd kilogramov vyvoláva množstvo otázok!
Zaujímavosti
Lekári v šoku: TAKÚTO
vrodenú anomáliu ešte nevideli! Muž mal TRI PRIRODZENIA, o ktorých 78 rokov netušil
Zaujímavosti
Odborníci radia: Týchto 8
druhov ovocia zničí tuk na vašom bruchu
vysetrenie.sk
Zabudnite na lieky na
spanie: TENTO večerný rituál vám zabezpečí NAJLEPŠIU noc vášho života! Chcete sa konečne vyspať?
Zaujímavosti

Zmeny a nové povinnosti
na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk
ZOH 2026 Slovensko sa
postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk

Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Fico dal zastaviť elektrinu na Ukrajinu: Zabudnite na núdzové dodávky, kým neobnovíte Družbu, tvrdí!
Fico dal zastaviť elektrinu na Ukrajinu: Zabudnite na núdzové dodávky, kým neobnovíte Družbu, tvrdí!
Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Číslo, ktoré vám vyrazí dych: Vypočítajte si, koľko vám z úspor
"zožrala" inflácia! (kalkulačka)

VIDEO Hrozil jej najhorší možný scenár: Lindsey Vonnová prišla so šokujúcim odhalením
VIDEO Hrozil jej najhorší možný scenár: Lindsey Vonnová prišla so šokujúcim odhalením
Lyžovanie
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Miláno Cortina
Bol to dlhý pôrod, ale výsledok stojí za to: Košický hokej má dôvod na oslavu
Bol to dlhý pôrod, ale výsledok stojí za to: Košický hokej má dôvod na oslavu
Tipsport liga
Víťazstvá, rekordy, slzy i tragédie: TOP momenty ZOH 2026, na ktoré sa nikdy nezabudne
Víťazstvá, rekordy, slzy i tragédie: TOP momenty ZOH 2026, na ktoré sa nikdy nezabudne
ZOH 2026 Miláno Cortina

TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
Klasické testy
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Novinky
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky

Investujte do seba: Najlepšia finančná stratégia, ktorú máte, je vo vašich rukách
Investujte do seba: Najlepšia finančná stratégia, ktorú máte, je vo vašich rukách
Kariérny rast
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Mzda
Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
CV a motivačný list
Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Rady, tipy a triky

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Rizoto z jedného hrnca: Krémová večera bez hory špinavého riadu
Rizoto z jedného hrnca: Krémová večera bez hory špinavého riadu
Rady a tipy
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Výber receptov

Armády riešia, ako zostať neviditeľné. Hyundai predstavil platformu pripravenú na vojnu plnú dronov
Armády riešia, ako zostať neviditeľné. Hyundai predstavil platformu pripravenú na vojnu plnú dronov
Armádne technológie
Ukrajine sa podarilo po prvýkrát zostreliť pokročilý ruský dron Klin oveľa lacnejším strojom: Pozri sa na video zo zásahu
Ukrajine sa podarilo po prvýkrát zostreliť pokročilý ruský dron Klin oveľa lacnejším strojom: Pozri sa na video zo zásahu
Armádne technológie
Muž omylom získal kontrolu nad 7 000 robotickými vysávačmi. Svoj vysávač chcel len ovládať joystickom. Predávali sa aj u nás
Muž omylom získal kontrolu nad 7 000 robotickými vysávačmi. Svoj vysávač chcel len ovládať joystickom. Predávali sa aj u nás
Bezpečnosť
Spoločnosť OpenMind hovorí o „Android momente" pre robotiku: Chce vytvoriť operačný systém, na ktorom by fungovali všetky roboty
Spoločnosť OpenMind hovorí o „Android momente“ pre robotiku: Chce vytvoriť operačný systém, na ktorom by fungovali všetky roboty
Technológie

9 pravidiel dizajnu, ktoré možno poznáte aj vy, no dizajnéri ich porušujú. Kedy sa vám rebelantstvo vyplatí?
9 pravidiel dizajnu, ktoré možno poznáte aj vy, no dizajnéri ich porušujú. Kedy sa vám rebelantstvo vyplatí?
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?

Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Dvor a záhrada
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Nábytok
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Záhrada
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Údržba a opravy

Z nenápadnej manželky sexy kráska: Premena partnerky rapera Kaliho vyráža dych
Slovenské celebrity
Z nenápadnej manželky sexy kráska: Premena partnerky rapera Kaliho vyráža dych
Vodiči, POZOR: Zákon o
Domáce
cestnej premávke má ďalšiu zmenu, zbystriť by mali hlavne vodiči po 65 rokoch!
Robert Fico
Zahraničné
Ukrajina zatiaľ nedostala dokumenty o zastavení dodávok elektriny zo strany Slovenska
Veľké zmeny v rodičovskom
Domáce
dôchodku: Takto sa v roku 2026 dostanú seniori k peniazom od detí!
Petr Fiala
Zahraničné
Zastavenie dodávok energie na Ukrajinu: Český expremiér to označil za zločinecké konanie slovenského premiéra

