Bývalého veľvyslanca Británie v USA prepustili na kauciu: Mal väzby s Epsteinom

LONDÝN - Bývalého veľvyslanca Spojeného kráľovstva v USA Petera Mandelsona prepustili na kauciu, oznámila v utorok nadránom londýnska Metropolitná polícia. V pondelok ho zadržali pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci v súvislosti s jeho väzbami na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Píše správa agentúr AP a AFP.
Mandelsona zadržali v londýnskej mestskej časti Camden a následne ho previezli na policajnú stanicu na výsluch. Predchádzali tomu domové prehliadky v grófstve Wiltshire a v Camdene, spresnil policajný hovorca. „V tejto fáze nemôžeme poskytnúť ďalšie informácie, aby sme neohrozili priebeh vyšetrovania,“ dodal.
V septembri bol odvolaný z diplomatickej funkcie
Mandelson, ktorý pôsobil aj ako minister v labouristických vládach a ako eurokomisár pre obchod, bol v septembri odvolaný z diplomatickej funkcie po zverejnení e-mailov, podľa ktorých s Epsteinom udržiaval priateľstvo aj po odsúdení v roku 2008 za sexuálne trestné činy proti maloletej osobe. Keď sa v dokumentoch zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti minulý mesiac objavili ďalšie podrobnosti, polícia začala trestné vyšetrovanie pre podozrenia, že pred 15 rokmi odovzdal Epsteinovi citlivé vládne informácie. Jeho zadržanie prišlo štyri dni po tom, čo polícia zatkla bývalého princa Andrewa, dnes Andrewa Mountbatten-Windsora, pre podozrenie z podobného trestného činu súvisiaceho s priateľstvom s Epsteinom.