Británia v pozore! Minister obrany otvorene o vyslaní vojsk na Ukrajinu: Chystá obrovský balík peňazí

LONDÝN - Britský minister obrany John Healey v denníku The Telegraph vyjadril nádej, že vyšle britské vojská na Ukrajinu. V roku 2026 sa podľa jeho slov musí táto „hrozná“ vojna skončiť.
„Pre žiadneho ministra obrany ani žiadnu vládu neexistuje ťažšie bremeno ako nasadenie našich ozbrojených síl do operácií,“ napísal Healey pre britský denník. „Chcem byť ministrom obrany, ktorý vyšle britské jednotky na Ukrajinu - pretože to bude znamenať, že táto vojna sa konečne skončila,“ uviedol. Znamenalo by to podľa neho, že sa podarilo vyjednať mier na Ukrajine. Bezpečná Európa potrebuje „silnú a suverénnu Ukrajinu,“ poznamenal. Healey je hrdý, že Spojené kráľovstvo je jednotné v otázke Ukrajiny. „Som hrdý na najvyššiu úroveň vojenskej podpory, ktorú tento rok poskytujeme. A som hrdý na všetkých tých v tejto krajine, ktorí otvorili svoje dvere pre 167.000 Ukrajincov,“ konštatoval.
Britský denník informuje, že medzi najnovšie opatrenia navrhované Britániou patrí financovanie vo výške 200 miliónov libier (takmer 229 miliónov eur), ktoré budú použité na vybavenie britských ozbrojených síl, aby boli pripravené na nasadenie ako súčasť mnohonárodných síl pre Ukrajinu. Healey minulý mesiac navštívil Ukrajinu, pričom počas jeho návštevy Rusko podniklo dronové útoky v hlavnom meste a raketový útok v Ľvove - len 15 minút od miesta, kde sa minister zdržiaval. Táto skúsenosť bola podľa neho „jasnou pripomienkou toho, čo ukrajinský ľud vydržal posledných 1459 nocí“.
Brutálne útoky na civilistov
Minister obrany tiež uviedol, že pre ruského prezidenta Vladimira Putina „nie je nič tabu“. „Jeho útoky zabíjajú ukrajinské deti v ich posteliach, ničia nemocnice a uvrhujú celé mestá do mrznúcej temnoty,“ konštatoval. Putin si podľa slov Healeyho myslel, že vojnu na Ukrajine vyhrá za týždeň. „Teraz sa uchyľuje k lžiam a podvodom a pre svoju vojenskú mašinériu využíva zahraničných bojovníkov,“ napísal a spomenul vojakov zo Severnej Kórey, Kuby, Nigérie a Senegalu.
Healey dodal, že v čase, keď vojna na Ukrajine vstupuje do piateho roku, je postoj britskej vlády jasný: „Sme zjednotenejší a odhodlanejší než kedykoľvek predtým podporovať Ukrajinu“. Británia podľa neho zvyšuje vojenskú pomoc a zvýši aj tlak na Putina, a to prostredníctvom nových sankcií aj nových opatrení voči tzv. ruskej tieňovej flotile.