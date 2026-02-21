Sobota21. február 2026, meniny má Eleonóra, zajtra Etela

Trump zaviedol nové globálne desaťpercentné clá: Reakcia po verdikte Najvyššieho súdu

Trump zaviedol nové globálne 10% clá po zásahu Najvyššieho súdu. Zobraziť galériu (2)
Trump zaviedol nové globálne 10% clá po zásahu Najvyššieho súdu. (Zdroj: TASR/AP/Damian Dovarganes, TASR/AP/Mark Schiefelbein)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump v piatok zaviedol dodatočné 10-percentné globálne clo na dovoz do Spojených štátov po tom, čo Najvyšší súd zrušil veľkú časť jeho rozsiahlych colných opatrení. Uviedla to agentúra AFP, ktorá napísala, že rozhodnutie súdu uštedrilo výraznú ranu Trumpovej kľúčovej ekonomickej politike.

Americký prezident podpísal nariadenie o clách v Oválnej pracovni a na sociálnych sieťach uviedol, že opatrenie je „účinné takmer okamžite“. Počas uplynulého roka spontánne zavádzal rôzne colné sadzby s cieľom vyvíjať politický tlak na krajiny - spojencov aj rivalov. Nové dodatočné 10-percentné clo pre všetky krajiny sveta má nadobudnúť účinnosť 24. februára a bude platiť 150 dní, vyplýva z informačného dokumentu Bieleho domu.

Niektoré kľúčové produkty sú z ciel oslobodené

Dodatočné clo sa však nebude vzťahovať na vybrané strategicky dôležité nerastné suroviny, energetické nosiče, prírodné zdroje, niektoré hnojivá a poľnohospodárske produkty, lieky, elektroniku, automobily, ďalšie druhy dopravných prostriedkov ani výrobky používané v leteckom a kozmickom priemysle. Výnimku budú mať aj produkty súvisiace s národnou bezpečnosťou a tovary, ktorých dovoz je upravený Dohodou USA-Mexiko-Kanada (USMCA).

Najvyšší súd s konzervatívnou väčšinou rozhodol pomerom hlasov šesť ku trom, že zákon z roku 1977, o ktorý sa Trump opieral pri náhlom zavádzaní ciel voči jednotlivým krajinám, „neoprávňuje prezidenta ukladať clá“. Verdikt tak zásadne spochybnil právny základ jeho obchodnej politiky.

Trump kritizuje súd a hrozí ešte vyššími clami

Trump, ktorý do funkcie vymenoval dvoch sudcov, ktorí sa teraz postavili proti nemu, reagoval ostro a bez predloženia dôkazov tvrdil, že rozhodnutie súdu bolo ovplyvnené zahraničnými záujmami. „Hanbím sa za niektorých členov súdu, absolútne hanbím, že nemali odvahu urobiť to, čo je správne pre našu krajinu,“ povedal prezident novinárom. Zároveň vyhlásil, že rozhodnutie Najvyššieho súdu ho robí „silnejším než predtým“ a že prezident môže „v záujme ochrany krajiny uvaliť ešte vyššie clá“, než zavádzal doteraz. Minister financií Scott Bessent počas vystúpenia v Ekonomickom klube v Dallase uviedol, že alternatívna metóda výberu ciel „prinesie v roku 2026 prakticky nezmenené príjmy z ciel“.

Viac o téme: PodpisUSADonald TrumpClá
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

aktualizované Donald Trump
Trump ide do protiútoku: Po zásahu Najvyššieho súdu oznamuje nové 10-percentné clo
Zahraničné
akutalizované Donald Trump
Dramatický spor v USA: Trump hovorí o zahraničnom vplyve, súd mu zrušil kľúčové clá
Zahraničné
aktualizované Donald Trump
AKTUÁLNE Trump zvažuje obmedzený útok na Irán: Chce ho dotlačiť k dohode o jadrovom programe
Zahraničné
Donald Trump
Trump otvorene: Dohoda s Iránom musí byť uzavretá maximálne do 15 dní
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dcéra Skúcaného a Judínyovej bude ŠKOLÁČKA: Rodinu čaká závažné rozhodnutie!
Dcéra Skúcaného a Judínyovej bude ŠKOLÁČKA: Rodinu čaká závažné rozhodnutie!
Prominenti
Moderátorka Didiana: Milovníčka motoriek? Stačil jej TENTO zážitok!
Moderátorka Didiana: Milovníčka motoriek? Stačil jej TENTO zážitok!
Prominenti
Podpísanie memoranda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Národným divadlom Košice
Podpísanie memoranda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Národným divadlom Košice
Správy

Domáce správy

Publicista Juraj Hrabko, Branislav
Publicista Hrabko varuje: Ak bude Sulík kandidovať za inú stranu, SaS príde o veľa voličov
Domáce
V hasičskom zbore zavládol
V hasičskom zbore zavládol hlboký smútok: Zomrel ich kolega Ladislav (†41)!
Domáce
Photo taken in Bradford,
Cesty sa menia na klzisko: Zľadovatený sneh spôsobuje problémy po celom Slovensku
Domáce
Senický historický park pri galérii čaká veľká obnova: Pribudne amfiteáter aj nové stromy
Senický historický park pri galérii čaká veľká obnova: Pribudne amfiteáter aj nové stromy
Regióny

Zahraničné

Maďarský premiér Viktor Orbán
Maďarsko blokuje pôžičku EÚ pre Kyjev: Orbán žiada obnovenie tranzitu ropy cez Družbu
Zahraničné
Ilustračné foto
Napätie nad Žltým morom: Juhokórejský minister riešil incident medzi americkými a čínskymi stíhačkami
Zahraničné
Indický premiér Naréndra Módí
India a Brazília posilnia spoluprácu: Zamerajú sa na vzácne kovy a obchodné vzťahy
Zahraničné
USA pri ďalšom útoku
USA zabili troch ľudí pri útoku na podozrivú pašerácku loď vo východnom Pacifiku
Zahraničné

Prominenti

Andrew Mountbatten-Windsor
Po princovi Andrewovi ide už aj britská vláda: Zvažuje VYLÚČENIE z poradia nasledovníkov trónu!
Zahraniční prominenti
Eva Cifrová
Bývalá playmate Cifrová: Ukázala postavičku v plavkách... Takto vyzerá po 2 pôrodoch!
Domáci prominenti
Čo Slovák, to hokejový
Čo Slovák, to hokejový EXPERT: Môžeš sa týmto titulom pýšiť aj ty? OTESTUJ SA!
Domáci prominenti
Životná tragédia slovenského herca:
Životná tragédia slovenského herca: Vzácna choroba mu vzala manželku... Mala len 33 rokov!
Osobnosti

Zaujímavosti

Tikajúca BOMBA v topiacom
Tikajúca BOMBA v topiacom sa ľade? Starodávne mikróby sa vracajú na scénu a ich ZBRANE sú silnejšie než tie naše!
Zaujímavosti
Snívate o nevere alebo
Snívate o nevere alebo kolegovi? Terapeutka prehovorila: TOTO je skutočný dôvod vašich hriešnych predstáv!
Zaujímavosti
Parkinson bez trasenia? Až
Parkinson bez trasenia? Až 20 percent pacientov TENTO PRÍZNAK nemá: Sledujte radšej TÝCHTO PÄŤ nenápadných zmien!
Zaujímavosti
Myslíte si, že si
Myslíte si, že si kupujete jablko plné vitamínov, no opak je pravdou: Takto spoznáte, či je naozaj zdravé
vysetrenie.sk

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Ste pozorný vodič? Otestujte sa, ako dobre poznáte značky na slovenských cestách! (kvíz)
Ste pozorný vodič? Otestujte sa, ako dobre poznáte značky na slovenských cestách! (kvíz)
Obrovský zvrat v Trumpových clách: Najvyšší súd väčšinu jeho rozhodnutí zrušil, budú musieť vrátiť miliardy!
Obrovský zvrat v Trumpových clách: Najvyšší súd väčšinu jeho rozhodnutí zrušil, budú musieť vrátiť miliardy!
Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Varovanie SOI: Decathlon sťahuje výrobok určený na záchranu životov, v kritickej chvíli môže zlyhať!
Varovanie SOI: Decathlon sťahuje výrobok určený na záchranu životov, v kritickej chvíli môže zlyhať!

Šport

ZOH 2026 Hlasy po neúspešnom semifinále: Určite si v kabíne niečo povieme, stále je v hre medaila
ZOH 2026 Hlasy po neúspešnom semifinále: Určite si v kabíne niečo povieme, stále je v hre medaila
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (sobota, 21. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (sobota, 21. februára)
Program ZOH 2026
ZOH 2026 VIDEO Američania boli nad naše sily: Slovensko zabojuje o olympijský bronz
ZOH 2026 VIDEO Američania boli nad naše sily: Slovensko zabojuje o olympijský bronz
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Országh proti USA nespokojný s viacerými vecami: Takýto zápas sme doteraz ešte nehrali
ZOH 2026 Országh proti USA nespokojný s viacerými vecami: Takýto zápas sme doteraz ešte nehrali
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy

Kariéra a motivácia

LinkedIn nie je pre každého: Ktoré profesie na tejto sieti (takmer) nenájdete?
LinkedIn nie je pre každého: Ktoré profesie na tejto sieti (takmer) nenájdete?
Hľadám prácu
Práca snov nemusí byť vo vašom meste. Objavte, ako začať online už dnes
Práca snov nemusí byť vo vašom meste. Objavte, ako začať online už dnes
Získaj prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
Hľadám prácu
Vedeli ste, že vaše fotky na sociálnych sieťach môžu rozhodnúť o vašej práci?
Vedeli ste, že vaše fotky na sociálnych sieťach môžu rozhodnúť o vašej práci?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Rezne v zemiakovom cestíčku: Najčastejšia chyba pri ich príprave
Rezne v zemiakovom cestíčku: Najčastejšia chyba pri ich príprave
Rady a tipy
Ako dlho piecť jaternice v rúre? Takto budú chrumkavé a neprasknú
Ako dlho piecť jaternice v rúre? Takto budú chrumkavé a neprasknú
Rady a tipy

Technológie

V Hormuzskom prielive to vrie. Irán buduje štít proti americkým lietadlovým lodiam – Rusko a Čína v pozadí
V Hormuzskom prielive to vrie. Irán buduje štít proti americkým lietadlovým lodiam – Rusko a Čína v pozadí
Moderná vojna a konflikty
Slúchadlá, ktoré sa predávajú aj na Slovensku, obsahujú bisfenoly. Test 81 modelov ukázal aj prekročené limity
Slúchadlá, ktoré sa predávajú aj na Slovensku, obsahujú bisfenoly. Test 81 modelov ukázal aj prekročené limity
Správy
Strelilo si Rusko do vlastnej nohy? Zákaz Telegramu teraz komplikuje komunikáciu na fronte
Strelilo si Rusko do vlastnej nohy? Zákaz Telegramu teraz komplikuje komunikáciu na fronte
Armádne technológie
Tvoj Windows už nebude rovnaký. Microsoft integroval AI priamo do panela úloh aj Prieskumníka. Takto sa zmení jeho fungovanie
Tvoj Windows už nebude rovnaký. Microsoft integroval AI priamo do panela úloh aj Prieskumníka. Takto sa zmení jeho fungovanie
Windows

Bývanie

Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur

Pre kutilov

Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Zelenina a ovocie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
Stavba
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dara Rolins v nočnej bielizni sexy ako nikdy predtým: S pribúdajúcimi rokmi motivuje k lepšiemu telu
Slovenské celebrity
Dara Rolins v nočnej bielizni sexy ako nikdy predtým: S pribúdajúcimi rokmi motivuje k lepšiemu telu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
NASA bije na poplach:
Zahraničné
NASA bije na poplach: Tisíce asteroidov schopných zničiť mestá letia k Zemi! Hrozí apokalypsa
Zničený bytový dom po
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj hlási postup: Dron zasiahol ruskú raketovú továreň
Mimoriadne čierny deň pre
Zahraničné
Mimoriadne čierny deň pre Alpy: Pri pádoch lavín zomrelo 5 ľudí! Valiaci sa sneh zachytil aj autobus
Šiesti českí hráči sa
Zahraničné
ZOH 2026 Po štvrťfinále Česka s Kanadou VYBUCHOL internet: Gól v šiestich platil a baví sa na tom celý svet!

Ďalšie zo Zoznamu