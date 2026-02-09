Rázny krok! Kuba oznámila leteckým spoločnostiam, že na mesiac pozastavuje tankovanie paliva

HAVANA – Kuba od utorka od polnoci miestneho času na jeden mesiac pozastaví tankovanie leteckého paliva do lietadiel operujúcich v krajine, potvrdil pre agentúru AFP nemenovaný predstaviteľ európskej leteckej spoločnosti.
Zdroj uviedol, že dopravcovia prevádzkujúci diaľkové lety budú musieť na spiatočnej ceste pristáť niekde inde na „technickú zastávku“ s cieľom doplniť palivo. Regionálne lety by mali pokračovať v normálnej prevádzke, dodal. Kuba čelí veľmi vážnej energetickej kríze po tom, ako jej boli ukončené dodávky ropy z Venezuely, a tiež v dôsledku sankcií Spojených štátov, ktoré sa uvalením ciel vyhrážajú aj krajinám predávajúcim Kube ropu.
Krízové opatrenia
Kubánska vláda v piatok oznámila sériu krízových opatrení vrátane zavedenia štvordňového pracovného týždňa a práce na diaľku vo vládnych úradoch a štátnych podnikoch. V snahe riešiť energetickú krízu obmedzila aj predaj pohonných látok. Úrady na Kube avizovali i redukciu regionálnej autobusovej a vlakovej dopravy, ako aj zatvorenie niektorých turistických zariadení. V oblasti vzdelávania bude skrátené vyučovanie a univerzity budú fungovať v hybridnom formáte – prezenčne aj dištančne.
Tieto opatrenia majú za cieľ ušetriť pohonné látky, podporiť výrobu potravín a elektriny a umožniť „ochranu základných činností, ktoré generujú cudziu menu“, objasnil v štátnej televízii podpredseda vlády Oscar Pérez-Oliva Fraga. Po zajatí prezidenta Nicolása Madura a následnom zastavení dodávok z Venezuely začiatkom januára podpísal prezident USA Donald Trump minulý týždeň výkonný príkaz, z ktorého vyplýva, že Spojené štáty by mohli uvaliť clá na krajiny predávajúce ropu Kube. Tvrdil tiež, že Mexiko, ktoré dodáva karibskému štátu ropu od roku 2023, s tým prestane.
Washington na odôvodnenie svojej politiky uvádza „výnimočnú hrozbu“, ktorú tento ostrov predstavuje pre bezpečnosť USA.Kuba, nachádzajúca sa len 150 kilometrov od pobrežia Floridy, obviňuje Trumpa zo snahy „udusiť“ jej ekonomiku, ktorá s výpadkami elektriny a nedostatkom paliva zápasí už roky. Prezident Miguel Díaz-Canel povedal, že jeho krajina je ochotná so Spojenými štátmi rokovať, ale nie pod tlakom.