Slovensko dodalo humanitárnu pomoc obyvateľom Kuby aj Jamajky

BRATISLAVA - Pracovníci Zastupiteľského úradu SR v kubánskej metropole Havane odovzdali v stredu 4. februára humanitárnu pomoc Slovenskej katolíckej charity a Ministerstva vnútra SR farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Cayo Mambí. Doručenie pomoci koordinovalo slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Informoval o tom v pondelok odbor strategickej komunikácie MV SR.
Materiálna pomoc zo Slovenska
Humanitárna pomoc Slovenskej katolíckej charity v celkovej hodnote takmer 50.000 eur pozostávala z liekov, zdravotníckeho materiálu a hygienických potrieb. MV SR prispelo zo svojich zásob 2750 kilogramami trvanlivých potravín v hodnote 10.059,67 eura.
Pomoc je určená na podporu miestnej komunity v regióne Cayo Mambí, kde farnosť pod vedením verbistu Lukáša Mizeráka dlhodobo zabezpečuje sociálnu pomoc pre obyvateľov v núdzi. Farnosti sa podarilo zriadiť vývarovňu, ktorá dvakrát týždenne poskytuje teplé jedlo viac ako 150 ľuďom.
Pomoc po hurikáne Melissa
Jamajka požiadala o pomoc s poskytnutím materiálnej humanitárnej pomoci po ničivom hurikáne Melissa, ktorý ju zasiahol v októbri 2025. Zo skladových zásob MV SR boli poskytnuté potravinové balíčky, spacie vaky, deky a skladacie postele za takmer 15.000 eur, ktoré boli oficiálne odovzdané vo štvrtok 5. februára. Koordináciu s jamajskými autoritami zabezpečovalo MZVEZ SR a honorárny konzul Jamajky na Slovensku Marián Valko.
Oficiálne odovzdanie pomoci
Za SR pomoc odovzdal honorárny konzul Christopher Issa v sprievode zástupcu veľvyslanectva Európskej únie v Kingstone. Za Jamajskú stranu pomoc prijal Úrad pre pripravenosť na katastrofy a núdzové situácie (ODPEM).
Slovensko prostredníctvom humanitárnych aktivít a spolupráce štátnych inštitúcií a ďalších partnerov zo súkromného sektora a občianskej spoločnosti dlhodobo podporuje zmierňovanie následkov humanitárnych kríz a zlepšovanie životných podmienok zraniteľných skupín obyvateľstva.