Havana čelí intenzívnemu tlaku z USA: Mexiko tak poslalo Kube 814 ton humanitárnej pomoci

MEXIKO - Mexiko vyslalo na Kubu dve lode s humanitárnou pomocou, uviedlo v nedeľu mexické ministerstvo zahraničných vecí, zatiaľ čo Havana čelí intenzívnemu tlaku z USA. Informuje správa agentúry AFP.
Lode s 814 tonami pomoci vyslala krajina v čase, keď zvažuje spôsoby, ako dodávať ropu Kube bez znášania následkov. USA totiž pohrozili clami štátom, ktoré poskytujú Havane ropu. Mexický rezort diplomacie upresnil, že dve vojnové lode vyplávali z krajiny v nedeľu a na Kubu dorazia podľa očakávaní o štyri dni. Na palube sa nachádza napríklad mlieko, mäso, fazuľa, ryža či predmety na osobnú hygienu a ďalších 1500 ton potravinovej pomoci je pripravených na odoslanie, ozrejmil rezort.
Zlá ekonomická situácia na Kube
Zlá ekonomická situácia na Kube sa ešte zhoršila po tom, čo Venezuela zastavila dodávky ropy, keď americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku 3. januára pre obvinenia z obchodovania s drogami. Americký prezident Donald Trump vyjadril ochotu spolupracovať s dočasnou líderkou Delcy Rodriguezovou, pokiaľ sa bude riadiť pokynmi z Washingtonu. Agentúra AFP pripomína, že USA sa zaujímali najmä o získanie prístupu k rozsiahlym ropným zdrojom Venezuely. Kuba prijala z Mexika vlani ropu a ropné produkty v hodnote takmer 500 miliónov dolárov, uviedla minulý týždeň štátna spoločnosť Pemex.