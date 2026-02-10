DESIVÝ MOMENT Kolotoč plný ľudí sa rozpadol počas jazdy! Z miesta hlásia 13 zranených, policajt HRDINA to neprežil

FARIDABAD – Na festivale v indickom meste spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že b ten večer sa odohrá strašná nehoda. Jednou z hlavný atrakcií bol veľký kolotoč, na ktorý čakali zástupy ľudí. Počas jednej z jázd sa však kovová konštrukcia rozpadla. Desiatky ľudí sa na moment ocitli bezradne vo vzduchu. Incident mal bohužiaľ aj tragický koniec.
V indickom meste Haryan (Faridabad) počas víkendu konal festival Surajkund s remeselníckou tématikou. Miestni obyvatelia sa stretli pri kolotoč a stánkoch s jedlom. Medzi hlavné atrakcie patril veľký kolotoč. Práve ten bol ale hlavnou príčinou nasledujúcej skazy.
Počas jednej z mnohých jázd v sobotu večer 7. februára sa plošina plná ľudí náhle odtrhla od železnej konštrukcie. Tí, ktorí čakali v rade, len neveriacky a s hrozením pozerali, ako desiatky ľudí padli nebezpečne na zem. Píše o tom The Sun.
Mrazivé video od jedného zo svedkov ukazuje, ako sa kolotoč dvakrát úspešne otočí, než sa oddelí od jedného z bočných stĺpikov. Sedacia časť hojdačky pokračovala vo svojej stúpajúcej trajektórii ešte niekoľko sekúnd, no potom sa zrútila na zem. V pozadí bolo počuť vystrašený krik.
Hrdinský čin ho stál život
Policajt Jagdish Prasad, ktorý bol v tej chvíli neďaleko, sa snažil zachrániť ľudí na zemi, keď sa časť kolotoča vylomila z pántov a začala sa nebezpečne točiť. Hojdačka ho však zasiahla priamo do hlavy v oblasti tváre. V kritickom stave ho previezli do nemocnice a nesjkôr bohužiaľ vyhlásili za mŕtveho.
Počas incidentu sa zranilo 13 ľudí vrátane predavača lístkov, ktorý predával lístky v neďalekom stánku. Neskôr sa zistilo, že išlo o prevádzkovateľa atrakcie. Medzi zranenými boli aj pomocníci, ktorí utrpeli zásah do chrbta. Väčšinu previezli do okolitých nemocníc.
Ajay Singhal, generálny riaditeľ polície (DGP) v Harijáne, označil konanie padlého policajta za "mimoriadne statočný čin" a povedal, že vďaka rýchlej reakcii zachránil niekoľko životov.
Finančné odškodné pre rodinu nebohého policajta
Prasadova rodina dostane 10 miliónov rupií (80 991 libier), ako aj ďalšie odškodné od indickej vlády. Zástupca komisára Faridabadu Ayush Sinha potvrdil, že sa spustilo vyšetrovanie a voči prevádzkovateľovi atrakcie budú prijaté opatrenia. Pravdepodobnou príčinou zrútenia atrakcie bola technická porucha.
K hroznému zrúteniu kolotoča došlo len niekoľko hodín po tom, ako padla brána pri vstupe, pričom sa zranili dvaja ľudia a jedno dieťa.
1 libra = 1,14 eur
(menový kurz ku dňu 9. február 2026)