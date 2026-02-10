Manžel ju sleduje pri STYKU s cudzincami: Je to ako požičať auto, tvrdí Logan! TOTO je ich realita

USA - Otvorené vzťahy a etická nemonogamia prestávajú byť okrajovou témou. Jedným z trendov, ktorý v posledných rokoch naberá na popularite, je takzvaný hotwifing – forma partnerskej dohody, pri ktorej má žena súhlas partnera na intímne vzťahy s inými mužmi. Novým javom je jeho presun z čisto súkromnej sféry priamo do pornopriemyslu.
Zatiaľ čo ešte pred pár rokmi bol hotwifing považovaný za tabu alebo výstrednosť, dnes sa o ňom hovorí otvorenejšie – a čoraz častejšie aj verejne. Ide o model vzťahu, v ktorom partner vedome a so súhlasom sleduje, ako jeho manželka alebo partnerka nadväzuje intímne kontakty s inými mužmi. Podľa účastníkov nejde o neveru, ale o dohodnutú formu etickej nemonogamie postavenej na dôvere a komunikácii.
Nový rozmer tomuto fenoménu dodala spolupráca viacerých manželských párov s platformou pre dospelých Wifey, píše Daily Mail. Tá umožňuje ženám vstupovať do profesionálnych produkcií s pornohercami, pričom ich partneri sú súčasťou celého procesu – či už ako pozorovatelia, alebo aktívni účastníci natáčania.
Pomohlo im to upevniť vzťah
Manželia Sienna a Logan, ktorí takto fungujú už dva roky, tvrdia, že im tento model pomohol upevniť vzťah. Logan prirovnáva hotwifing k zapožičaniu vlastného auta: niekto iný si ho vyskúša, no vždy sa vráti späť. Podľa neho ide o pocit hrdosti a sebavedomia, nie o stratu kontroly. Sienna dodáva, že jej partnerovi prináša uspokojenie vidieť ju v situáciách, ktoré si obaja dobrovoľne zvolili.
Podobnú skúsenosť opisuje aj ďalší pár, Alex a Rebecca. Pre Alexa išlo o splnenie dlhoročnej fantázie, ktorú si trúfol realizovať až vďaka vzťahu postavenému na vzájomnej otvorenosti. Rebecca tvrdí, že práve jasne nastavené hranice a úprimná komunikácia im priniesli väčší pocit istoty než tradičný model vzťahu. „Sex a láska nie sú to isté,“ hovorí s tým, že ich partnerstvo je dnes silnejšie než predtým.
Intenzívne emócie a adrenalín
Niektoré páry však idú ešte ďalej. Danielle a Richard otvorene hovoria o tom, že hotwifing vnímajú ako spôsob, ako do vzťahu vniesť intenzívne emócie a adrenalín. Richard priznáva, že ho priťahuje symbolika situácií, ktoré posúvajú hranice spoločenských očakávaní, zatiaľ čo Danielle tvrdí, že ide o vedomú hru s dôverou a intimitou.
Jednou z najznámejších tvárí tohto trendu je 44-ročná Shannon Loflandová z Colorada, bývalá zástupkyňa šerifa. Po viac než dvoch desaťročiach v polícii musela zo svojej funkcie odísť, keď vyšlo najavo, že pôsobí aj v pornopriemysle. Dnes vystupuje pod umeleckým menom LorReign a do projektov zapája aj svojho manžela Anthonyho, s ktorým je zosobášená 12 rokov.
Aká je hranica partnerskej vernosti?
Shannon tvrdí, že ich cieľom nie je šokovať, ale ukázať, že aj netradičný vzťahový model môže fungovať. Podľa nej je základom všetkého dôvera, otvorený dialóg a spoločné rozhodovanie. „Sme úplne obyčajný pár,“ hovorí. „Len sme sa rozhodli žiť náš vzťah spôsobom, ktorý nám obom dáva zmysel.“ Hotwifing tak čoraz častejšie prestáva byť len súkromnou záležitosťou jednotlivcov a stáva sa predmetom širšej spoločenskej diskusie – o hraniciach partnerskej vernosti, o redefinovaní intimity aj o tom, ako rôznorodo môžu vyzerať moderné vzťahy.