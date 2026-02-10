Mestský súd odmietol obžalobu: Pochybenia vyšetrovania zastavili stíhanie policajtov Čurillovcov

BRATISLAVA - Mestský súd Bratislava I v pondelok (9. 2.) odmietol obžalobu podanú na policajtov Jána Č. a spol. Dôvodom sú závažné pochybenia prípravného konania a porušenie práva na obhajobu. Súd tak vyhovel námietkam obhajoby, ktoré podala hneď po doručení obžaloby. Informuje o tom ich obhajca Peter Kubina na sociálnej sieti. Na rozhodnutie súdu upozornil denník Sme.
„Rozhodnutie súdu o odmietnutí tejto obžaloby je pre nás veľkým zadosťučinením a potvrdením, že obhajoba počas celého konania robila presne to, čo podľa zákona robiť mala. Takto to dopadne, keď sa trestné stíhanie vedie podľa zadania stíhať obvinených za každú cenu a ignorovať pritom zákon, dôkazy a opodstatnené obhajobné námietky,“ konštatuje Kubina.
Zaujatý vyšetrovateľ spochybnený
Sudca podľa neho videl problém v tom, že trestné stíhanie začal, obvinenie vzniesol a následne vyšetrovanie viedol zaujatý vyšetrovateľ, ktorý mal byť vylúčený. Prokuratúra tieto pochybenia, napriek viacerým možnostiam a opakovaným námietkam obhajoby, nenapravila. Dozor podľa neho vykonával prokurátor, ktorý bol pravdepodobne zaujatý tiež, ale to súd nemohol pre neúplnosť spisu v tomto ohľade preskúmať.
„Toto pochybenie spôsobuje, že dôkazy zabezpečené počas vyšetrovania zaujatým vyšetrovateľom sú procesne nepoužiteľné a všetky rozhodnutia vydané zaujatým vyšetrovateľom vrátane uznesenia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia sú nezákonné,“ podotýka Kubina.
Trestné stíhanie sa zastaví
Keďže tieto rozhodnutia nie je možné v súčasnosti podľa žiadneho zákonného ustanovenia zrušiť (možnosti na to existovali v skorších fázach trestného stíhania až do uplynutia šiestich mesiacov od vznesenia obvinenia), súdom identifikované pochybenia prípravného konania nie sú podľa neho už žiadnym zákonným spôsobom odstrániteľné. To môže podľa neho viesť len k jedinému záveru, že trestné stíhanie bude nutné zastaviť. „K dosiahnutiu tohto výsledku bude preto smerovať aj náš ďalší procesný postup, o ktorom budeme vo vhodnom čase informovať,“ odkázal Kubina.
Súd potvrdil rozhodnutie
Rozhodnutie súdu potvrdil aj hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. „V trestnej veci obžalovaného J. Č. a spol. súd uznesením z 9. februára 2026 rozhodol niektorým zo spôsobov podľa paragrafu 41 Trestného poriadku,“ skonštatoval Adamčiak s tým, že informovať o konkrétnom spôsobe rozhodnutia, ako aj poskytnúť bližšie informácie bude možné až po tom, ako bude mať súd vykázané jeho doručenie od strán konania. Obžalobu na siedmich policajtov, tzv. čurillovcov, podal na Mestský súd Bratislava prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave v polovici júla 2024 pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a iné.