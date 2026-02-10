Komička Evelyn sa stala stredobodom pozornosti: Pokojne jej to tam strčte, kričal Voštinár

BRATISLAVA - Opäť im išla slina! Relácia Inkognito je známa obrovskou dávkou humoru, o ktorý sa tentokrát postarali okrem stabilných hádačov Hudáka a Čekyho aj Zuzana Kubovčíková Šebová a Evelyn. A práve tá sa stala stredobodom vtipných útokov.
Keď sa v relácii Inkognito objavil muž, ktorý stojí za výrobou nesprestrelných viest, prišiel rad na Evelyn, ktorá si ju veľmi rada vyskúšala. Hneď však aj zhodnotila: „Ja by som asi nemohla byť policajtka... je to trochu korzet,“ zhodnotila, kým ostatní sa na nej zabávali. Do vesty sa kvôli ochrane dávajú aj pláty, pri vkladaní ktorých Voštinár hneď dvojzmyselne povedal: „Pokojne jej to tam strčte...“ Pozrite si reakciu Evelyn - a nie iba v tejto situácii...
Na rad však prišiel aj Michal Hudák, ktorý je studnicou vtipu a zábavy. Tentokrát však vyšiel s farbou von. Keď si myslel, že témou budú inkontinentné nohavičky, priznal, že ho po návrate z Egypta trápi "faraónová pomsta". „Ja len čakám reklamný break,“ smial sa s tým, že je ešte stále v procese. Slová, ktoré vzápätí vyriekla Zuzana Kubovíčková Šebová, treba počuť... a určite aj vidieť reláciu Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.
