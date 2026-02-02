Ďalšie odhalenie v Epsteinových spisoch! PRINCEZNÁ bola v jeho vile a písala o sexe v Paríži aj flirtovala

OSLO/PALM BEACH – Ďalšie odkrytie Epsteinových spisov prinieslo rozruch na medzinárodnej scéne. Sexuálny predátor mal skutočne kontakty na tých najvyšších miestach. Nepísal si len s ministrami jednotlivých krajín, ale komunikáciu udržiaval aj s členmi významných kráľovských rodín. S následníčkou nórskeho trónu si vymenili najmenej tisíc správ.
Nórska korunná princezná Mette-Marit má čo vysvetľovať. Jej meno sa objavuje v rozsiahlej komunikácii so sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom. Nórsky denník Verdens Gang informuje, že obsah a tón konverzácie v jednotlivých e-mailoch naznačujú, že išlo o veľmi dôvernú komunikáciu.
Veľmi dôverná komunikácia
Mette-Marit mala Epteinovi radiť, kde v Európe si má hľadať novú manželku. Keď v roku 2012 odcestoval do Paríža, napísala mu, že francúzska metropola je dobrá akurát tak pre "cudzoložstvo", a že lepšie ženy nájde určite v Škandinávii. Z ďalšej komunikácie je evidentné, že sa jej páčil a neskrývala to, pretože mu napísala, že je "veľmi okúzľujúci". Dokonca mu písala o svojom zlozyvku, že fajčí a pravidelných kontrolách u lekára.
Následníčka nórskeho trónu si mala Epsteina osobne vyhľadať na internete už v roku 2011. Sama mu to napísala, pričom dodala, že neurobil na ňu dobrý prvý dojem. Vetu ukončila smajlíkom, ale nebolo jasné, na čo naráža. O pár mesiacov na to (január 2012) strávila s priateľkou 4 dni v Epsteinovej vile na floridskej Palm Beach. O dva roky s Epsteinom prerušila všetky kontakty. Prekážalo jej, že sa chce miliardár dostať cez ňu k ďalším významným ľuďom.
Priznanie vo verejnom vyhlásení
Po zverejnení Epsteinových spisov sa Mette-Marit verejne vyjadrila, že "za svoje činy sa musí zodpovedať jedine Jeffrey Epstein".
"Ľutujem, že som ho zle odhadla. Je to moja vina, že som si lepšie nepreverila jeho minulosť a dostatočne rýchlo som nepochopila, čo to bol za človeka. Hlboko Ľutujem, že som s ním akýkoľvek kontakt. Cítim sa trápne."
Odborník na nórsku kráľovskú rodinu Ole-Jörgen Schulsrud-Hansen sa vyjadril, že korunná princezná nikdy nie je súkromná osoba a jej spojenie s Epsteinom poukazuje na zlyhanie bezpečnostných opatrení.