Pozor na cestách i v horách: Meteorológovia vydali výstrahy pred poľadovicou a silným vetrom

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Vo viacerých južných okresoch Slovenska sa môže tvoriť poľadovica, na horách sa môže zasa výraznejšie rozfúkať. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy pred poľadovicou platia pre celý Banskobystrický kraj a okresy Gelnica, Košice - okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy platia predbežne od stredy (11. 2.) od 6.00 h do štvrtka (12. 2.) do 8.00 h.

 (Zdroj: shmu.sk)

Výstrahy pred vetrom na horách platia pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. V polohách nad pásmom lesa očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. Výstrahy platia predbežne v stredu od 8.00 do 17.00 h.

 (Zdroj: shmu.sk)

Premiéri Slavkovského formátu chcú na samite EÚ riešiť ceny elektriny
Správy
Simanová v dychberúcej róbe: Otec ju vytočil na parkete a jej kroky teraz vedú... wau, to bude veľké
Prominenti
Komička Evelyn sa stala stredobodom pozornosti: Pokojne jej to tam strčte, kričal Voštinár
Prominenti

Ilustračné foto
Domáce
Tomáš Taraba
Domáce
Ján Čurilla.
Domáce
Slovensko zasiahne nezvyčajné počasie a teplotný šok: Hrozia problémy
Banská Bystrica

Venezuelský opozičný líder Juan
Zahraničné
Ilustračné foto
Zahraničné
FOTO Demonštranti hádžu zápaľné fľaše
Zahraničné
Matka mala svojmu dieťaťu
Zahraničné

Angelina Jolie, Coutures premiéra
Zahraniční prominenti
Česko-Slovenský ples, Simona Simanová
Domáci prominenti
Eva Evelyn Kramerová
Domáci prominenti
Tori Spelling
Zahraniční prominenti

Manžel ju sleduje pri
Zaujímavosti
Ako zaspať, keď vedľa
vysetrenie.sk
Namiesto vďaky prišiel BIZARNÝ
Zaujímavosti
MIMOZEMŠŤANIA v reklame na
Zaujímavosti

Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
sportky.sk
V Miláne začínajú ZOH
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
plnielanu.sk

Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?
Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Bez PZP už technickou kontrolou neprejdete: Štát sprísňuje pravidlá, vodiči však dostanú druhú šancu!
ZOH 2026 Adam Hagara v olympijskej premiére: Online prenos z krátkeho programu mužov
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Vlhová opäť dokázala svoju veľkosť: Pozrite, čo povedala mladej Slovenke pred zjazdom
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Obrovské prekvapenie v Cortine: Shiffrinová nezvládla slalom a nemá ani medailu
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Jasný dôkaz, že Petra Vlhová je stále veľkým magnetom: Už som z toho aj trošku unavená
Slováci na ZOH 2026

Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava

Štart projektu pomoci jednorodičom
Domáce
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Kariera.sk TS
McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
KarieraInfo.sk
Nespokojnosť v práci? Výpoveď nemusí byť jediným riešením
Rady, tipy a triky

Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Chcete posilniť imunitu? Vyskúšajte recept na domáci ginger shot zo zázvoru
Ovocné nápoje
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Rady a tipy

Lockheed Martin predstavil jedinečný podmorský dron, ktorý sa dokáže prichytiť na čokoľvek
Armádne technológie
Vieš, koľko má človek zmyslov? Nie, 5 ich nie je, celý život nás to učili v škole nesprávne
Veda a výskum
Soľná batéria znie ako budúcnosť smartfónov. Majú dostatočný výkon na poháňanie Galaxy telefónu?
Technológie
Výskumníci neverili vlastným očiam: Videli prvú „explóziu“ čiernej diery?
Veda a výskum

Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba

Matka mala svojmu dieťaťu
Zahraničné
Brigádny generál vo výslužbe
Zahraničné
Tomáš Taraba
Domáce
Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič,
Zahraničné
