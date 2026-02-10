Európsky parlament zbavil imunity Petra Bystroňa: Nemeckého europoslanca AfD vyšetrovanie zasiahlo tretí raz

ŠTRASBURG - Európsky parlament (EP) v utorok v Štrasburgu väčšinou hlasov zbavil imunity nemeckého europoslanca českého pôvodu Petra Bystroňa v súvislosti s vyšetrovaním možného podvodu. Europoslanca za Alternatívu pre Nemecko (AfD) europoslanci zbavili imunity už tretíkrát v rámci viacerých obvinení, informuje o tom agentúra DPA.
Prokuratúra v Mníchove vyšetruje Bystroňa pre podozrenie, že počas pôsobenia v nemeckom Spolkovom sneme (Bundestag) neoprávnene účtoval služby súkromnej upratovačky prostredníctvom príspevku pre zamestnancov parlamentu. Bystroň pôsobil v Bundestagu od roku 2017 do 2024, následne bol zvolený do EP. Po utorkovom hlasovaní môžu nemecké úrady pokračovať v jeho vyšetrovaní. Europoslanec pôsobiaci vo frakcii Európa suverénnych národov (ESN) ho označil za politicky motivované.
Prvá strata imunity kvôli fotomontážam
Prvýkrát mu imunitu odobrali v apríli v súvislosti s fotomontážami na sociálnych sieťach. Zobrazovali bývalú kancelárku Angelu Merkelovú a ďalšie osobnosti s vystretou pravou rukou, čo malo naznačovať hajlovanie - nacistický pozdrav. Za porušenie zákona o šírení symbolov protiústavných organizácií mu mníchovský súd uložil pokutu 11.250 eur v októbri.
Druhá pre podozrenie z prijatia peňazí
Druhýkrát ho europoslanci zbavili imunity vlani v máji pre podozrenie, že prijal peniaze od proruského portálu Hlas Európy (Voice of Europe, VoE), aby v Bundestagu presadzoval záujmy Ruska. Vyšetrovanie v tomto prípade pokračuje a Bystroň svoje obvinenia odmieta.