Tori Spelling potrebuje POMOC: Po rozvode žije v dome plnom veteše a nechutného bordelu!

LOS ANGELES - S Tori Spelling to zasa ide dolu vodou a priznáva si to aj sama. Vo svojom podcaste nezatajuje nič. Priznala, že má problém s hromadením vecí, že jej dom s piatimi deťmi je ťažko obývateľný, a že dokonca prestala pozývať ľudí do svojho domova. Niet sa čo čudovať, veď hostia by si ani nemali kde sadnúť. Jedine na ďalšiu kopu bordela...
Tori Spelling, herečka, ktorú svet pozná ako Donnu Martinovú z Beverly Hills, 90210, vo svojom podcaste misSPELLING tentoraz nehovorila o filmoch, ale o tom, čo sa deje za dverami jej domu. A to, čo pustila do sveta, je hanba hanbúca!
Tori bola 8 týždňov práceneschopná a do podcastu sa vrátila práve vo chvíli, keď bola jej spolupodcasterka Amy Sugarman v ráži. Bez okolkov ju doslova obvinila, že jej dom je na hrane vetešného chaosu! Sugarman doslova povedala: „Máte aspoň 400 kôp bordelu všade okolo. …a v obývačke stále stojí vianočný stromček!" Tori to najprv chcela spochybniť, ale potom priznala, že všetko sedí.
Chaos je realita, pretože starostlivosť o päť detí a pracovné povinnosti jej jednoducho „vzali čas aj energiu“. Podľa Sugarmanovej je dom Tori taký plný vecí, že: „Nemôžete si sadnúť v obývačke… lebo tam sú všade hromady vecí.“ Všade stoja veci, ktoré nie sú upratané – aj veci z Vianoc! A Tori s tým úprimne bojuje. „Nastal tam chaos, ktorý ma občas premáha,“ priznala.