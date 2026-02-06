Jeffrey Epstein mal SILNÉ prepojenie na BRUSEL! Dievčatá si vyberal cez modelingové agentúry

BRUSEL – Sexuálny predátor Jeffrey Epstein mal podľa najnovších zverejnených spisov amerického ministerstva spravodlivosti silné väzby mesto, kde sídlia viaceré inštitúcie Európskej únie. Kontakty mal zrejme aj na ľudí v modelingových agentúrach. Epstein si tu vyberal mladé dievčatá cez svojich agentov.
Odsúdený delikvent a americký finančník Jeffrey Epstein mal podľa najnovších odhalených spisov rezortu spravodlivosti USA opakovane a pomerne často navštevovať belgickú metropolu Brusel. V meste, ktoré je známe aj ako sídlo Európskej únie, udržiaval kontakt s viacerými vysokými politikmi. Ako informuje POLITICO, Epstein mal kontakty aj na ľudí z miestnych modelingových agentúr.
Kontakt s ľuďmi z oblasti modelingu by nebol sám o sebe problém, ale v prípade odsúdeného sexuálneho predátora, ktorý zneužíval aj maloleté dievčatá, je podobné spojenie zarážajúce. Advokáti poškodených strán o Epsteinovi tvrdia, že "vytvoril rozsiahlu sieť maloletých deti, ktoré mohol sexuálne zneužívať". Najnovšie spisy hovoria, že Epstein plánoval cesty do Bruselu v rokoch 2010 až 2019. Doposiaľ však nebolo žiadne z takýchto stretnutí zverejnené.
Komunikácia s modelingovými agentúrami
E-mail z roku 2010, ktorý prišiel Epsteinovi, odoslal niekto z modelingovej agentúry Casting Factory. Píše sa tam o osobe menom Kelly C. a kontakt priložil aj jej miery. Okrem toho sa tu uvádzalo, že "mala veľmi dobrú povahu, rada cestuje a nie je od nikoho závislá".
Sexuálny predátor esa ešte predtým pýta, aké sú plány v Los Angeles a použije len iniciály MJ. Ďalej sa spomína istá Nina-Lamia, s ktorou rozoberajú nejaký zoznam modeliek.
Modelingová agentúra Casting Factory už nemá funkčnú webovú stránku a posledná adresa s spojená s týmto názvom je budova na Avenue Louise v centre Bruselu. Podľa Politico sa javí ako prázdna.
Súčasťou výmeny je aj zástupca spoločnosti MC2 Model Management. Tú zakladal Epsteinov dlhoročný priateľ a spolupracovník Jean-Luc Brunel, ktorého našli v roku 2022 obeseného vo väzenskej cele. Zadržiavali ho pre podozrenie zo znásilňovania maloletých a obchodovania s deťmi za účelom sexuálneho zneužívania. Ani spoločnosť MC2 už podľa oficiálnych záznamov neexistuje.
Výlet do Bruselu
Neskôr 21.apríla 2010 prebehla aj ďalšia komunikácia, kde Epsteinovi niekto píše, že sa pripravuje na odlet a neskôr mu pošle na seba nový kontakt z Bruselu. O štyri dni na to (25. apríl) dostane Epstein nasledujúcu správu: "Chýbaš mi ))) bisous z Bruselu." "Bisous" znamená po francúzsky "bozky".
Jedna z najnovších komunikácii pochádza z 11. mája 2017: "Ďakujem ti. Prílet do Bruselu v sobotu o 16:00. Prosím daj mi vedieť, kde mám poslať kandidátov." Epstein odpovedá nasledovne: "Áno, výlet do Bruselu."
Mal prebehnúť videorozhovor s neznámou ženou, ktorá vyzerala celkom milo, aj keď sa sťažovali, že jej dobre nevideli do tváre. Údajne mala čakať na víza a opísali ju ako "bookerku" pre modelingovú agentúru. "Myslím, že po našom rozhovore sa jej bude dariť."
V roku 2011 prebehla komunikácia, kde Jean-Luc informoval, že večer odchádza vlakom do Bruselu. Epstein sa mal počas jednej návštevy zdržať v belgickej metropole len niekoľko hodín. S francúzskymi a ukrajinskými spoločníkmi dorazil na bruselskú stanicu Gare du Midi o 17:00 a odišiel krátko po 20:00 miestneho času.