Tá žena nemá dobu expirácie? Angelina Jolie vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým: Sexi bohyňa!

PARÍŽ - Na slávnostnej premiére najnovšieho filmu Couture v Paríži sa objavila Angelina Jolie a okamžite ukradla všetku pozornosť. Mesto módy sa na pár minút zastavilo, keď herečka vystúpila z čierneho auta priamo pred červený koberec. Všetkým bolo jasné, že prišla ikona.
V pondelok Angelina Jolie žiarila na premiére svojho nového filmu Couture v Paríži. Prišla v odvážnych, no elegantných šatách pôsobiacich dojmom nahoty. Päťdesiatročná herečka dorazila v sieťovanej róbe, ktorá bola ozdobená striebornými kvetinovými detailmi, strapcami a krátkymi rukávmi. Celý look doplnila čiernymi lodičkami na ihličkovom podpätku a jednoduchými diamantovými náušnicami. Svoje dlhé blond vlasy mala upravené do štýlového fénovaného účesu.
Herečka pôsobila sebavedomo, pokojne a tajomne. Koniec koncov tak, ako vždy. Jemný úsmev, prenikavý pohľad a typické plné pery – fanúšikovia aj fotografi boli v extáze. „Vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým,“ ozývalo sa z davu. A úprimne? Ťažko nesúhlasiť.
Zákulisím sa však šírili aj klebety. Niektorí si totiž všimli, že Angelina Jolie prišla úplne bez sprievodu, čo okamžite rozprúdilo dohady o jej súkromí. Je opäť zamilovaná? Alebo si momentálne užíva slobodu a sústredí sa len na seba, deti a kariéru? Angelina, samozrejme, všetky otázky elegantne odignorovala. Aspoň zatiaľ...