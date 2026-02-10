MIMORIADNE Škandál na SFZ naberá na obrátkach: Ďalšia žaloba! Mobily vraj preberali priamo na zväze

BRATISLAVA - Kauza miliónového ručenia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) naberá na obrátkach. Najnovšie sa k situácii oficiálne vyjadrila spoločnosť SWAN, ktorá potvrdila existenciu obrieho kontraktu na dodávku 14-tisíc iPhonov. Kým zväz doteraz akékoľvek doručenie zariadení popieral, operátor tvrdí opak – tisícky telefónov boli odovzdané priamo v centrále SFZ v Bratislave. Navyše sa ukazuje, že futbalový zväz neručil za telefóny raz, ale zrejme opakovane a v hre je už zrejme viac ako 30 miliónov eur.
Doterajšia obhajoba Slovenského futbalového zväzu, podľa ktorej o žiadnom masívnom nákupe techniky nevedia, naráža na oficiálne stanovisko spoločnosti SWAN, a.s. Operátor potvrdil, že začiatkom roka 2024 uzavrel obchod na modernizáciu mobilnej infraštruktúry pre SFZ, v ktorom figurovala spoločnosť Best Press ako dodávateľ.
Podľa SWAN-u nešlo o žiadny fiktívny obchod. Spoločnosť doručila celkovo 14-tisíc mobilných telefónov a SIM kariet, pričom celková zmluvná cena sa vyšplhala na 14,4 milióna eur. „Táto ponuka bola navrhnutá pre potreby funkcionárov, zamestnancov a regionálnych štruktúr SFZ, ako aj pre hráčov pôsobiacich v rámci futbalových súťaží na celom území Slovenskej republiky,“ uviedla spoločnosť v oficiálnom vyjadrení.
„SWAN si svoje zmluvné povinnosti plnil riadne a včas. Predmetné zariadenia obstaral na vlastné náklady a postupne ich dodal. To potvrdzujú podpísané preberacie protokoly na centrále SFZ,“ dodáva operátor.
Súčasťou zmluvy mala byť aj dohoda o ručení zo strany SFZ, ktorú mal v rovnaký deň ako hlavný kontrakt podpísať prezident zväzu Ján Kováčik. Čo je kľúčové, podľa operátora ide o notárom overenú dohodu. Práve toto ručenie si SWAN začal uplatňovať po tom, čo sprostredkovateľ – firma Best Press – prestal uhrádzať svoje záväzky. K dnešnému dňu má ísť o pohľadávku vo výške 3 milióny eur s DPH.
Iný rok, iné milióny
Informácie od operátora SWAN však odkrývajú len časť skladačky. Celý škandál je podľa doterajších zistení rozdelený do dvoch samostatných línií, ktoré majú v súčte presahovať závratnú sumu 31 miliónov eur.
V prvom prípade ide o vyššie spomínanú zmluvu so SWAN-om na 14,4 milióna eur. Z nej aktuálne po čiastočnom splatení zostáva dlh 3 milióny eur, ktorý operátor vymáha priamo od SFZ ako ručiteľa.
Len minulý týždeň sme ale informovali o ďalšej žalobe, ktorú potvrdila advokátska kancelária ACT Legal. V tomto prípade ide o pohľadávku vo výške približne 17 miliónov eur za ďalších 17-tisíc kusov iPhonov z roku 2025. Zväz pri tejto sume kategoricky odmieta, že by kedykoľvek schválil obchod v takomto obludnom rozsahu a tvrdí, že ručenie malo byť len do výšky 15-tisíc eur.
V oboch prípadoch figuruje ako sprostredkovateľ nitrianska firma Best Press s.r.o., za ktorej záväzky mal SFZ ručiť celým svojím majetkom. Zarážajúce je najmä pozadie tohto partnera – konateľ spomínanej spoločnosti bol totiž v auguste 2025 právoplatne odsúdený za majetkový podvod v hodnote 60 miliónov eur.
Tieto zistenia prichádzajú v čase, keď minister športu Rudolf Huliak už podpísal osvedčenie o dočasnom pozastavení financovania pre SFZ. Dôvodom sú „závažné nedostatky“, na ktoré prišla kontrola. Minister sa opakovane pýtal, kde končia milióny eur určené pre futbal.