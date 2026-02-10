Útoky sú účelové, Taraba sa bráni! Držte si klobúky, hovorí minister vo VIDEU a nešetrí kritikou

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) odmietol obvinenia z neprítomnosti na parlamentnom výbore a únik z ministerstva tajným vchodom. Tvrdí, že útoky na jeho rezort sú účelové a kamerové záznamy dokazujú jeho verziu udalostí.
Taraba ostro vystúpil voči médiám aj koaličným partnerom a tvrdí, že útoky na jeho rezort sú účelové. Po rokovaní parlamentného výboru vyhlásil, že bol fyzicky prítomný, hoci poslankyňa Tamara Stohlová (PS) tvrdila opak. Rovnako odmietol reportáž, podľa ktorej mal ministerstvo opustiť tajným vchodom. Tvrdí, že kamerové záznamy dokazujú, že z budovy odišiel riadnym spôsobom.
Minister životného prostredia zároveň kritizoval, že verejnoprávna RTVS dostáva podľa neho „odrobinky“, zatiaľ čo súkromná televízia čerpá milióny zo štátnych zdrojov aj eurofondov. Poukázal na viacerých ministrov, ktorí médiám poskytli financie. Dodal, že jeho rezort nefinancoval žiadne projekty prepojené na politikov a odmietol podpísať aj dotácie, pri ktorých videl konflikt záujmov. Pripomenul, že zrušil zmluvu, ktorú podľa neho predchádzajúce vedenie ministerstva uzavrelo s firmou spájanou s bývalým ministrom pôdohospodárstva.
Taraba sa ohradil aj voči kritike, ktorá sa objavila v súvislosti s eurofondovou výzvou. Tvrdí, že ministerstvo životného prostredia nerobí projekty typu „jazierka“, ale vodozádržné opatrenia. Z 26 projektov podľa neho neprešlo 20 pre nesplnenie podmienok a zvyšné sú len vo fáze vyhodnocovania. Zdôraznil, že žiadny z nich nie je schválený a neexistuje projekt, ktorý by bol zvýhodnený pre politické prepojenie. Taraba označil mediálne kauzy za pokus oslabiť jeho rezort a tvrdí, že dôvodom je práve to, že ministerstvo neposkytuje súkromným médiám finančné prostriedky.