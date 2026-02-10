Atentát na ruského generála: Bezpečnostná služba hlási ďalšie zatknutie a rozširuje vyšetrovanie

MOSKVA - Ruský generálporučík Vladimir Alexejev, ktorý bol zranený pri pokuse o atentát 6. februára, je v stabilizovanom stave. Pre agentúru TASS to uviedol zdroj zo zdravotníctva.
Generál v kritickom stave
„Stav generála Alexejeva sa nezmenil; zostáva stabilizovaný,“ uviedol zdroj. Je pri vedomí, ale v kritickom stave, informovali médiá. Alexejev je zástupca veliteľa ruskej vojenskej spravodajskej služby (GRU). Strieľalo sa v obytnom dome na Volokolamskom šose (ceste) na severozápade Moskvy, kde býva.
Ruská bezpečnostná služba (FSB) v utorok oznámila, že zatkla tretieho muža podozrivého z účasti na pokuse o atentát. Identifikovala ho ako Pavla Vasina, 44-ročného syna Viktora Vasina, ktorý bol zatknutý v Moskve krátko po streľbe, uviedol web The Moscow Times. FSB uviedla, že v sobotu bol v Spojených arabských emirátoch zatknutý aj podozrivý strelec, ruský občan ukrajinského pôvodu Ľubomir Korba, ktorý bol vydaný do Ruska.
Útek na Ukrajinu a výpovede
Štvrtá podozrivá osoba identifikovaná ako Zinajda Serebrickaja údajne utiekla na Ukrajinu. Ruská polícia vydala na ňu zatykač. Pavel Vasin údajne poskytol svojmu otcovi a útočníkovi „vozidlá, ktoré sa používali na fyzické sledovanie a na vyzdvihovanie zbraní zo skrytého skladu“. Na videu z výsluchu na FSB opisuje, ako ho Korba v septembri minulého roka naverboval pre ukrajinskú bezpečnostnú službu SBU. „Plnil som Korbove úlohy týkajúce sa vybavenia a vozil som ho, kam mi povedal,“ povedal Vasin vo videu.
Poľsko obvinenia odmieta
Začiatkom tohto týždňa FSB tvrdila, že Pavel Vasin má poľské občianstvo a bol zapojený do náboru svojho otca s pomocou poľských spravodajských služieb. Šéf poľskej vojenskej kontrarozviedky brigádny generál Jaroslaw Strožyk obvinenie odmietol ako „typickú dezinformáciu“ Moskvy.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v súvislosti so streľbou obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát. „Tento teroristický čin opäť potvrdil, že režim (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského je odhodlaný neustále provokovať s cieľom narušiť priebeh rokovaní,“ vyhlásil v piatok Lavrov. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha poprel zapojenie Kyjeva do incidentu a naznačil, že bol výsledkom „vnútorných ruských bojov“.