Príšerná smrť bábätka: Matka mu dala vypiť alkohol! Hrozí jej trest smrti

ATLANTA - Tragická smrť len trojmesačného chlapčeka v Atlante šokovala vyšetrovateľov aj verejnosť. Úrady tvrdia, že dieťa malo zomrieť po tom, čo mu niekto úmyselne podal alkohol. Podozrenie padlo na vlastnú matku, ktorá už čelí obvineniam z najťažších zločinov.
Dieťa našli v bezvedomí, lekári mu už nedokázali pomôcť
Záchranári zasahovali v polovici októbra v jednom z bytov na severozápade Atlanty, kde našli len niekoľkomesačné dieťa v bezvedomí. Navonok nemalo žiadne zranenia, no jeho stav bol kritický. Chlapčeka okamžite previezli do detskej nemocnice Scottish Wright Children’s Hospital, kde krátko nato zomrel.
Podľa dokumentov z vyšetrovania sa dieťa volalo Nova a v čase zásahu malo iba tri mesiace.
Pitva odhalila šokujúci nález
Zlom v prípade nastal až po súdnej pitve. Odborníci z úradu súdneho lekára v okrese Fulton County zistili, že hladina alkoholu v krvi dojčaťa dosahovala hodnotu 0,179 promile. Takáto koncentrácia je pre dieťa tohto veku smrteľná.
Vyšetrovatelia zdôraznili, že ide o hodnotu, ktorá je viac než dvojnásobkom zákonného limitu pre dospelého vodiča v Spojených štátoch. Na základe týchto zistení bola smrť oficiálne prekvalifikovaná na vraždu.
Matka popiera vinu, dôkazy hovoria inak
Polícia následne zadržala 37-ročnú Omayrilin Colonovú. Podľa vyšetrovateľov mala úmyselne naplniť fľašu dieťaťa alkoholom, ktorý následne spôsobil jeho smrť. Colonová však počas výsluchu tvrdila, že synovi podala iba dojčenské mlieko a akékoľvek podanie alkoholu poprela.
Zdravotníci z urgentného príjmu aj súdny lekár sa však zhodli, že zdrojom alkoholu bola práve fľaša, z ktorej dieťa pilo. Prípad preto polícia uzavrela ako úmyselné zabitie, uviedlo Atlanta Police Department.
Bez kaucie a s hrozbou najvyšších trestov
Colonová bola obvinená z vraždy a týrania dieťaťa prvého stupňa. Minulý piatok sa vzdala práva na osobnú účasť na súdnom pojednávaní, po ktorom sudca rozhodol o jej väzbe bez možnosti kaucie.
Ak ju súd uzná vinnou z vraždy, v štáte Georgia jej hrozí doživotné väzenie bez možnosti podmienečného prepustenia alebo trest smrti. V prípade miernejšej kvalifikácie týrania by jej maximálny trest mohol dosiahnuť 20 rokov za mrežami.
Motív zostáva neznámy
Polícia zatiaľ nezverejnila, aký druh alkoholu mal byť použitý ani čo mohlo viesť matku k takémuto činu. Vyšetrovanie pokračuje a prípad naďalej vyvoláva silné reakcie verejnosti.
O prípade informovali americké médiá vrátane New York Post a televíznej stanice 11Alive.