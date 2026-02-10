Utorok10. február 2026, meniny má Gabriela, zajtra Dezider

Namiesto vďaky prišiel BIZARNÝ ÚTOK: Za pár kvapiek KEČUPU mu teraz hrozí 5 rokov za mrežami! DRSNÁ dohra incidentu

FLORIDA - Muž z Floridy sa snažil pomôcť mladému bezdomovcovi, ktorý zrejme odpadol na autobusovej stanici. Namiesto poďakovania však skončil s kečupom na bunde. Polícia útočníka zatkla a pre jeho minulosť ho umiestnila do väzby. Prípad ukazuje, ako sa aj snaha o pomoc môže nečakane zvrtnúť.

Incident sa odohral v okolí autobusovej stanice v meste St. Petersburg na východnom pobreží amerického štátu Florida. Osemnásťročný bezdomovec Austin Simmons sa tam podľa svedkov náhle zosunul k zemi a pôsobil, akoby omdlel. Na pomoc mu pribehol Carlos Mora, ktorý sa snažil zistiť, čo sa mu stalo. Situácia však nabrala nečakaný obrat. Namiesto odpovede alebo poďakovania Simmons na Mora hodil sáčok kečupu, aký sa bežne používa vo fastfoodových reštauráciách.

Sáčok s kečupom a odsúdenie

Po príchode polície našli policajti na Moraovej bunde dve kečupové škvrny a na zemi otvorený sáčok. Simmons sa bránil tým, že kečup chcel druhému mužovi iba darovať a nemal v úmysle na neho útočiť, informoval denník New York Post. Tieto tvrdenia však policajtov nepresvedčili a muža na mieste zadržali. Simmons bol následne prevezený do väzby v okrese Pinellas, kde mu bolo vznesené obvinenie z napadnutia a ublíženia na zdraví. Súd mu stanovil kauciu vo výške 5 000 dolárov a zároveň mu zakázal priblížiť sa k obeti.

Hoci sú podobné incidenty často posudzované len ako priestupky, v tomto prípade zohrala úlohu aj minulosť obvineného. Floridská polícia potvrdila, že Simmons bol za napadnutie zadržaný už v roku 2019, bližšie podrobnosti však nezverejnila. Situáciu mu ešte viac skomplikoval nález drog. Pri zatknutí u neho policajti objavili malé množstvo kokainu, pre čo mu podľa webu Dexerto hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.

