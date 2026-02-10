MIMOZEMŠŤANIA v reklame na čokoládu? Super Bowl 2026 priniesol SPOTY, ktoré vám vyrazia dych! TOTO sú tie NAJŠIALENEJŠIE

KALIFORNIA - Super Bowl, finálový zápas NFL v americkom futbale, nie je len športovou udalosťou. Divákov každoročne lákajú aj show počas prestávky a najmä kreatívne reklamy. Firmy do nich investujú milióny dolárov a často využívajú hollywoodske hviezdy, aby ich spoty zanechali čo najsilnejší dojem.
Každoročne sledujú Super Bowl desiatky miliónov divákov a značky preto vidia v tejto udalosti jedinečnú príležitosť osloviť obrovské publikum. Cena za reklamu počas prestížneho vysielania sa pohybuje v miliónoch dolárov a firmy vsádzajú na kreatívne koncepty, zábavu a známe tváre, aby si spot zapamätalo čo najviac divákov.
Množstvo hviezdnych obsadení
Ako informuje portál novinky.cz, rok 2026 priniesol opäť množstvo hviezdnych obsadení. Squarespace obsadila herečku Emmu Stone, rapper 50 Cent sa objavil v reklame DoorDash, chipsy Pringles spolupracovali so speváčkou Sabrinou Carpenterovou a cereálie Raisin Bran natočili spot s legendou Star Treku Williamom Shatnerom. Scarlett Johanssonová sa mihla v spote Ritz, Ben Affleck vzdal hold sitcomom 90. rokov pre Dunkin a Amazon stavil na Chrisa Hemswortha.
Do kampaní sa zapojili aj Matthew McConaughey a Bradley Cooper pre Uber Eats, Ben Stiller a spevák Benson Boone pre Instacart a George Clooney pre Grubhub. Hudobné hviezdy, ako Charlie XCX či Backstreet Boys, sa objavili v reklamách značiek Poppi a T‑Mobile. Historicky prvú reklamu pre Kinder Bueno predstavili William Fichtner po boku astronautov a mimozemšťanov a Elijah Wood sa spojil so značkou Skittles. Medzi ďalšie celebrity, ktoré sa objavili v spotoch, patrí herečka Melissa McCarthy pre e.l.f. Cosmetics.
Niektorí stavili na emotívny príbeh
Úspech však nezávisí len od hviezdnych tvárí. Značka Budweiser opäť stavil na emotívny príbeh, tentoraz s nešťastným vtáčaťom, ktoré vypadlo z hniezda, a koňom, ktorý mu pomohol. Tieto reklamné príbehy dokazujú, že kreativita a emócie dokážu zaujať rovnako, ako známe celebrity. Super Bowl tak aj v roku 2026 ukázal, že reklama môže byť rovnako sledovaná a diskutovaná ako samotný zápas – a pre firmy predstavuje príležitosť osloviť milióny divákov jedinečným spôsobom.