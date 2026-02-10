Simanová v dychberúcej róbe: Otec ju vytočil na parkete a jej kroky teraz vedú... wau, to bude veľké

BRATISLAVA - Tváre slovenského a českého šoubiznisu sa cez víkend presunuli do Prahy. Na prestížnom Česko-Slovenskom plese sa v záplave luxusných rób nedala prehliadnuť moderátorka STVR Simona Simanová (40). Hoci mnohí čakali, že ju bude sprevádzať jej partner, známy tenista Lukáš Lacko, Simona prišla ruka v ruke s iným mužom...
Keďže Lukáš si momentálne plní športové povinnosti v Južnej Amerike, Simona musela hľadať záskok. A vybrala si najlepšie ako mohla – už po druhýkrát ju sprevádzal jej otec Michal, ktorý si atmosféru v Obecnom dome nevedel vynachváliť. „Je to nádherné, trošku nostalgické. Väčšiu polovicu života som prežil v Československu a je to veľmi milé,“ prezradil pán Siman, ktorý na parkete vyzvŕtal svoju dcéru už od prvého tanca. „Je to fantastický tanečník, fakt závidím mamine! Minulý rok sme tancovali valčík a potom sme to ťahali do rána vo vedľajšej sále. Každý mi vravel, akého mám fantastického ocina,“ smiala sa Simona, ktorá je vďačná za každú ich spoločnú chvíľu.
Simona Simanová patrí k ženám, ktoré v móde málokedy šliapnu vedľa a aj teraz všetkým vyrazila dych! Predviedla sa v dychberúcej čiernobielej róbe, ktorá dokonale kopírovala jej krivky. V našom hlasovaní je zatiaľ na druhom mieste - HLASUJ TU. A aj keď sa na plese dobre zabávala, mysľou už bola tak trochu aj inde. Dnes (utorok 10.2.) totiž jej kroky smerovali na letisko - smer Taliansko. Na Olympijské hry však nejde s cieľom iba fandiť.„Moderujem tam slovensko-talianske večierky a Slovenský národný deň. Som šťastná, teším sa na tú Olympiádu!“ dodala nadšená Simona.
Moderátorka má k športu blízko, momentálne holduje lyžovaniu a počas návštevy Austrálie a Zélandu prepadla surfovaniu. Zdá sa však, že jej doma rastie silná konkurencia! Syn Lucas síce kráča v otcových šľapajach a hrá tenis, no vlnám kraľoval on. „Inštruktor mi hovoril: Sima, Lucas je tuším lepší ako ty,“ priznala so smiechom hrdá mama, ktorá nenecháva nič na náhodu. Aj prípravy na Olympiádu zobrala veľmi vážne!
