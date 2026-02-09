Pondelok9. február 2026, meniny má Zdeno, Zdenko, Ronald, zajtra Gabriela

ŠOK na policajnej stanici: Dôchodkyňa vytiahla z tašky protitankovú strelu, policajti museli okamžite utekať!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Policie České republiky)
PRAHA – Bežný deň na policajnej stanici v pražskej Lhotke sa v zlomku sekundy zmenil na poriadnu drámu. Postarala sa o to nenápadná žena, ktorá prišla v rámci zbraňovej amnestie odovzdať nález po svojom synovi. Keď však policajt uvidel, čo vyťahuje z tašky, musel okamžite konať a celé oddelenie vypratať.

Staršia žena pokojne vošla do čakárne na miestnom oddelení a počkala, kým na ňu príde rad. Policajt však zostal v poriadnom šoku, keď z tašky namiesto bežnej pištole vytiahla protitankovú strelu. Prekvapenému mužovi zákona vysvetlila, že muníciu našla doma po svojom synovi a rozhodla sa ju v rámci prebiehajúcej amnestie legálne odovzdať.

Policajtovi nezostalo nič iné, len okamžite vyhlásiť poplach. Spoločne s kolegami a samotnou oznamovateľkou museli budovu opustiť a na miesto privolať pyrotechnika. Ten po príchode zistil, že ide o neaktívnu protitankovú strelu typu P6 – 76 mm.

Dôchodkyňa vytiahla z tašky protitankovú strelu (Zdroj: Policie České republiky)

Muži zákona v súvislosti s týmto prípadom vydali dôrazné varovanie. Hoci oceňujú snahu občanov zbaviť sa nebezpečných predmetov, najväčšie riziko hrozí práve pri ich prevoze. „Prosíme, nenoste ich na políciu! Privolaný pyrotechnik zistí, či je s nimi možné odborne manipulovať, a v prípade potreby ich zlikviduje na najbližšom vhodnom mieste alebo ich odvezie na bezpečné miesto na následné zničenie,“ uviedla polícia.

V období od 1. januára 2026 do 4. februára 2026 odovzdali občania na území hlavného mesta Prahy v rámci tzv. zbraňovej amnestie celkom 83 kusov zbraní. V kategórii R1 boli odovzdané 3 kusy, v kategórii R3 54 kusov a v kategórii R4 26 kusov. Ďalej bolo odovzdaných viac ako 3 000 kusov streliva a 20 kusov munície.

