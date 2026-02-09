TOTO Putin nečakal: Je to omnoho horšie, ako si Rusko myslelo! O chvíľu vyčerpá svoje zásoby

MOSKVA - Príjmy Moskvy z ropy a plynu sa prudko prepadli a rozpočtové čísla sa začínajú vymykať kontrole. Analytici varujú, že ak sa trend nezastaví, schodok môže byť do konca roka 2026 niekoľkonásobne vyšší, než vláda plánovala.
Príjmy miznú, výdavky rastú
Ruská ekonomika sa dostáva pod čoraz väčší tlak. Podľa výpočtov ekonómov by sa deficit štátneho rozpočtu mohol do konca budúceho roka vyšplhať až na 4,4 percenta HDP, hoci oficiálne plány rátali len s 1,6 percenta. Znamenalo by to takmer trojnásobné prehĺbenie rozpočtovej diery.
Ako píše Reuters, za zhoršením stojí predovšetkým dramatický výpadok príjmov z energetických surovín – kľúčového zdroja peňazí pre ruskú štátnu kasu.
Ropa a plyn na historickom minime
Január 2026 priniesol pre Kremeľ nepríjemné prekvapenie. Príjmy z predaja ropy a plynu sa medziročne znížili o polovicu a klesli na 393 miliárd rubľov, čo je najnižšia úroveň od polovice roka 2020.
„Rozpočtová situácia sa rýchlo zhoršuje. Príjmy budú slabšie a výdavky vyššie,“ povedal agentúre Reuters zdroj z prostredia ruskej vlády, ktorý si neželal byť menovaný.
India cúva, zľavy rastú
Jedným z hlavných problémov je ochladnutie dopytu zo strany Indie. Odhady hovoria o tom, že indické nákupy ruskej ropy môžu klesnúť až o 30 percent. Moskva navyše musí svoju surovinu predávať so zľavou presahujúcou 20 percent oproti svetovým cenám, čo ďalej oslabuje príjmovú stránku rozpočtu.
Západné sankcie tak majú citeľnejší efekt, než ruské úrady verejne priznávajú.
Moskva navonok zachováva pokoj
Kremeľ sa snaží pôsobiť, že situáciu má pod kontrolou. Podľa ruského vicepremiéra Alexandra Novaka je vyrovnaný rozpočet kľúčovou obranou krajiny proti tlaku Západu.
Realita však vyzerá menej optimisticky.
Rezervy sa môžu minúť za rok
Rusko síce stále disponuje finančnými rezervami vo výške približne 4,1 bilióna rubľov, analytici však upozorňujú, že pri súčasnom tempe výdavkov môžu byť vyčerpané už do jedného roka. Situáciu zhoršujú aj vysoké úrokové sadzby a nedostatok pracovnej sily.
„Nie je to kolaps ekonomiky. Financovať sa to dá, ale nie pri takýchto úrokoch,“ uviedol zdroj Reuters. Zároveň dodal, že sľuby vlády o miernom obmedzení vojenských výdavkov považuje za nereálne.
VTB: Bez zásahov zostane len zlomok
Ekonómovia z banky VTB odhadujú, že už v roku 2026 bude musieť štát siahnuť do rezerv až po 2,5 bilióna rubľov. Ak sa vývoj nezmení, z takzvaného „bezpečnostného vankúša“ zostane len minimum.
Vládne prognózy pritom naďalej rátajú s tým, že vojna na Ukrajine bude pokračovať aj v roku 2026 a západné obmedzenia zostanú v platnosti.