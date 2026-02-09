Bombový POPLACH v Trnave! Anonym ju nahlásil ešte v sobotu, prišli na to až teraz

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
TRNAVA - Mrazivé sekundy prežili v trnavskej nemocnici po tom, čo si po uplynulom víkende otvorili e-mailovú schránku. To, čo v nej našli ich úplne dorazilo a museli privolať na pomoc políciu. Zamestnanci si totiž až po niekoľkých desiatkach hodín všimli vážnu vyhrážku.
S informáciou prišla televízia JOJ.
Podľa zdrojov televízie je v nemocnici v Trnave nahlásená bomba. Správa o tejto hrozbe mala doraziť ešte v sobotu 7. februára, kedy prišiel do nemocnice výhražný mail. V ňom anonym žiadal peniaze.
Informáciu o nahlásení údajného nebezpečenstva v budove už potvrdil aj hovorca Fakultnej nemocnice Matej Martovič. Prízvukoval, že aktuálne prebiehajú potrebné úkony.
Článok budeme aktualizovať.