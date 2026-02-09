Prepíšu sa dejiny? Pod pyramídou v Gíze objavili stavby STRATENEJ civilizácie: Sú STARŠIE ako samotný Egypt!

RÍM - Talianski vedci tvrdia, že pod pyramídou faraóna Chefrena sa nachádza rozsiahly podzemný komplex so špirálovými šachtami a gigantickými komorami. Objav, ktorý by mohol zmeniť chápanie histórie, však zatiaľ nemá vedecké potvrdenie a vyvoláva medzi odborníkmi veľké pochybnosti.
Tím vedcov z Talianska, vedený Corradom Malangom z Univerzity v Pise, nedávno predstavil výsledky svojej analýzy, podľa ktorej sa pod pyramídou faraóna Chefrena nachádza podzemná sieť špirálovitých šácht, obrovských komôr a záhadných štruktúr. Podľa výskumníkov by tieto stavby mohli patriť stratenej civilizácii staršej než samotné pyramídy. Správu priniesol The Jerusalem Post.
Vedci priznali, že ich závery zatiaľ neprešli vedeckou recenziou ani neboli publikované v odborných časopisoch. Pre potvrdenie nálezov je podľa nich potrebné vykonať ďalšie merania a preskúmať miesto výskumu osobne. Algoritmy, ktoré spracovávali vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny prenikajúce do podložia, údajne odhalili štruktúry pripomínajúce hlboké studne so špirálovým zostupom a veľké komory.
Osem šácht a veľké obvodové stavby
Hovorkyňa tímu Nicole Ciccole vysvetlila, že jedna z radarových snímok zachytáva podzemnú štruktúru so zmenenou intenzitou odrazov, čo môže naznačovať prítomnosť špirálovej šachty alebo schodiska. Vedci tvrdia, že objavili osem šácht a dve veľké „obvodové stavby“, z ktorých niektoré sa tiahnu až 600 metrov pod základňu pyramídy. Jedna zo stavieb má tvar ladiacej vidlice a siaha pozdĺž severnej strany. Predbežné datovanie naznačuje, že stavby môžu byť staré približne 38 000 rokov, čo by zásadne zmenilo naše chápanie skorých civilizácií.
Odborníci však zostávajú skeptickí. Profesor Lawrence Conyers z University of Denver, špecialista na radarovú archeológiu, upozorňuje, že bez porovnávacieho základu je 85-percentná „istota“ nálezu nevýznamná. Bývalý egyptský minister Zahi Hawass dokonca označil radarové merania za nepodložené a neoverené vedeckou metódou.
Existencia stratených civilizácií
Tím vedcov zároveň odkazuje na staroegyptské texty, ako 149. kapitolu Knihy mŕtvych a Turnský kráľovský zoznam, ktoré údajne opisujú dávne božstvá a ich príbytky. Podľa nich by tieto odkazy mohli potvrdiť existenciu stratených civilizácií zničených kataklizmou pred tisíckami rokov, ako napríklad dopadom hypotetického asteroidu pred 13 500 rokmi.
Hoci analýzy a technologické metódy tímu sú fascinujúce, vedecká komunita zostáva opatrná. Kým neprebehne priame archeologické skúmanie a nezískajú sa nezávislé potvrdenia, ide zatiaľ len o kontroverznú hypotézu, ktorá skôr podnecuje predstavivosť než mení oficiálnu históriu.