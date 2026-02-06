Šok v kozmetickom salóne: Hodili tam granát, ktorý vybuchol! Došlo k zraneniam

GRENOBLE - Výbuch granátu, ktorý dnes neznámi útočníci hodili do kozmetického salónu v Grenobli, ľahko zranil najmenej šesť ľudí vrátane dieťaťa. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na policajné zdroje. Podozriví, ktorých motív nie je v tejto chvíli známy, sú na úteku.
Zdroj agentúry opísal, že okolo 15.00 h sa k podniku v centre mesta na juhovýchode Francúzska priblížilo niekoľko osôb. Grenobelský denník Le Dauphiné libéré píše, že na salón zaútočili dvaja muži. Bezpečnostné zložky následne ošetrili zranených, medzi ktorými bolo podľa úradov aj jedno päťročné dieťa. Nikto nemusel byť hospitalizovaný.
Výbuch zničil výlohu
Agentúra AFP uviedla, že kozmetický salón, na ktorý páchatelia zaútočili, sa nachádza medzi ďalšími obchodmi na prízemí niekoľkoposchodovej obytnej budovy. Výbuch podľa agentúry zničil jeho výlohu. Polícia miestnym médiám potvrdila, že na mieste našla poistku z granátu. Takmer presne pred rokom si útok granátom na bar na juhu Grenoblu vyžiadal pätnásť zranených, z toho šesť vážne. Agentúra AFP opisuje, že juh mesta sa potýka s kriminalitou spájanou s obchodom s drogami. Úrady v súvislosti s útokom obvinili 17-ročného mladíka.