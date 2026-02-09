Odsúdený austrálsky extrémista útočil na mešity! Podal odvolanie

WELLINGTON - Austrálsky pravicový extrémista, ktorý v roku 2019 pri útokoch v dvoch mešitách na Novom Zélande zastrelil 51 ľudí, v pondelok podal odvolanie proti svojmu doživotnému trestu, informovala agentúra AFP.
Austrálčan Brenton Tarrant, bývalý inštruktor v posilňovni, sa pritom počas súdneho procesu k svojmu činu priznal. Súd ho následne v auguste 2020 odsúdil na doživotie. Teraz však Tarrant tvrdí, že jeho priznanie bolo dôsledkom neľudských podmienok v predsúdnej väzbe, ktoré mu „znemožnili robiť racionálne rozhodnutia“. Doživotný trest bez možnosti podmienečného prepustenia, ktorý bol vynesený nad Tarrantom, je najprísnejší v histórii Nového Zélandu.
K útokom v dvoch mešitách došlo 15. marca 2019
K útokom v dvoch mešitách v meste Christchurch došlo 15. marca 2019. Tarrant pred útokmi zverejnil na internete svoj manifest a následne na ňom 17 minút naživo vysielal masovú streľbu v mešitách. Všetky jeho obete boli moslimovia: o život prišli deti, ženy i starší ľudia. Po Tarrantovom vysielaní spoločnosť Facebook oznámila, že odstránila 1,5 milióna videí, ktoré sa v prvých 24 hodinách šírili a zachytávali zábery z miest činu.
Vtedajšia novozélandská premiérka Jacinda Ardernová po útokoch rýchlo presadila sprísnenie zákonov o držbe zbraní a vyvíjala tlak na sociálne siete, aby obmedzili online extrémizmus.V roku 2021 Tarrantov bývalý právnik Tony Ellis uviedol, že jeho klient počas súdneho procesu nadobudol presvedčenie, že „najjednoduchšie riešenie je priznať sa“. Ellis tiež tvrdil, že jeho mandant sa priznal pod tlakom okolností. Mená Tarrantových súčasných právnikov súd utajil.