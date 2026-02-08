Zabudnite na klasiku! Google hlási ŠIALENÝ nárast: TÁTO poloha je hitom roka! Vyskúšate tento TREND aj vy?

USA - Rutina v spálni dostáva trhliny. Ľudia po celom svete čoraz častejšie vyhľadávajú netradičné sexuálne polohy a podľa dát z vyhľadávačov sú ochotní skúšať aj fyzicky náročnejšie či menej známe variácie.
Najnovšie dáta z vyhľadávania na Googli naznačujú, že ľudia čoraz častejšie hľadajú spôsoby, ako vybočiť zo zaužívaných koľají v intímnom živote. Podľa analýzy spoločnosti FetishFinder rastie záujem najmä o polohy, ktoré sú fyzicky náročnejšie, vyžadujú väčšiu spoluprácu partnerov a prinášajú nový typ zážitku. Výsledky zverejnil denník New York Post.
Z údajov vyplýva, že mnohí sa vedome odkláňajú od klasických polôh a skúšajú variácie, ktoré kladú dôraz na blízkosť, dynamiku či dominanciu. Najväčší nárast popularity zaznamenala poloha známa ako „medvedie objatie“, pri ktorej partneri stoja a sú v tesnom kontakte. Vyhľadávanie tohto výrazu vzrástlo medziročne o viac než 600 percent, čo z nej robí najrýchlejšie rastúci trend.
Niektoré polohy vyžadujú dobrú kondíciu a stabilitu
Na ďalších priečkach sa objavili polohy, ktoré sú známe skôr z okrajových diskusií, no v poslednom období sa dostali do širšieho povedomia. Medzi nimi je napríklad „anvil“, kde jeden z partnerov leží a druhý je v aktívnejšej pozícii, či fyzicky náročnejší „bridge“, vyžadujúci dobrú kondíciu a stabilitu. Obe zaznamenali nárast vyhľadávania o viac než 250 percent.
Do rebríčka sa dostali aj polohy spájané s dominanciou a kontrolou, ako napríklad „full nelson“, ako aj známejšie názvy typu „butterfly“, „straddle“ či „piledriver“, ktoré si udržiavajú stabilný záujem. Medzi desiatku najvyhľadávanejších sa zaradila aj poloha „praying mantis“, ktorá uzatvára zoznam najvirálnejších výrazov tohto roka.
Ľudia sa neboja experimentovať
Podľa hovorcov FetishFinder tieto trendy ukazujú, že ľudia sa neboja experimentovať a otvorene vyhľadávajú inšpiráciu. „Od jemných a zmyselných polôh až po tie náročnejšie je vidieť snahu objavovať nové formy intimity a zlepšovať vzájomnú komunikáciu medzi partnermi,“ uviedol zástupca spoločnosti. Odborníci zároveň pripomínajú, že pri skúšaní nových polôh je dôležitý komfort, dôvera a rešpekt k hraniciam oboch partnerov.