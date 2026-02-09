Mala Anna Boleynová ŠIESTY prst? Infračervený sken 400-ročného obrazu konečne odhalil PRAVDU o jej rukách!

LONDÝN - Viac než 400 rokov starý portrét druhej manželky Henricha VIII. môže definitívne vyvrátiť jednu z najznámejších historických klebiet. Infračervený prieskum totiž odhalil, že maliar cielene upravil obraz tak, aby jasne ukázal ruky Anny Boleynovej – bez akéhokoľvek „nadpočetného“ prsta.
Legendárna povesť o tom, že Anna Boleynová mala šiesty prst a praktizovala čarodejníctvo, ju prenasledovala počas života aj po smrti. Nové zistenia však naznačujú, že išlo o premyslenú a krutú propagandu. Ako píše Daily Mail, odborníci dnes tvrdia, že známy tzv. „Rose portrét“ bol zámerne pozmenený, aby tieto obvinenia poprel.
Kurátori z Hever Castle, kde sa obraz nachádza, pomocou infračervenej reflektografie odhalili, že umelec sa počas práce odklonil od bežného portrétneho vzoru. Kým v typických zobrazeniach Anny Boleynovej jej ruky vôbec nie sú viditeľné, v tomto prípade ich maliar dodatočne doplnil – a to tak, aby bolo jasné, že kráľovná má úplne normálny počet prstov.
Portrét cielene odmieta mýty o údajnej „neprirodzenosti“
„Ide o jednoznačnú vizuálnu reakciu na ohováranie,“ vysvetľuje asistent kurátora Hever Castle Dr. Owen Emmerson. Podľa neho portrét cielene odmieta mýty o údajnej „neprirodzenosti“ Anny Boleynovej a znovu ju predstavuje ako dôstojnú a legitímnu anglickú kráľovnú. Počas tudorovskej éry sa portréty panovníkov a šľachty nevytvárali priamo podľa modelu, ale podľa schválených predlôh – takzvaných vzorov. Štandardný „B vzor“, z ktorého vychádzajú všetky známe podobizne Anny Boleynovej, však ruky vôbec nezobrazoval. Práve to robí Rose portrét výnimočným.
Infračervené skeny ukázali, že pôvodná kresba rátala s rovnakým riešením – ruky mali zmiznúť pod spodným okrajom obrazu. V neskoršej fáze však maliar zmenil plán a ruky domaloval cez pôvodnú kompozíciu. Podľa odborníkov nešlo o náhodu. Vedci následne analyzovali aj drevený panel, na ktorom je portrét namaľovaný. Pomocou dendrochronológie, teda datovania podľa letokruhov, určili vznik obrazu na rok 1583. To znamená, že portrét vznikol počas vlády Alžbety I., dcéry Anny Boleynovej.
Dcéra čarodejnice
Práve v tomto období sa znovu šírili útoky na povesť Anny Boleynovej, ktoré mali oslabiť legitimitu Alžbety I. ako kráľovnej. Katolícka propaganda ju často vykresľovala ako dcéru „čarodejnice“. Podľa Dr. Emmersona bolo zobrazenie rúk na portréte súčasťou širšej snahy očistiť meno Anny Boleynovej a posilniť postavenie jej dcéry na tróne. Anna Boleynová bola anglickou kráľovnou len tri roky – od roku 1533 do 1536. Henrich VIII. ju dal popraviť po vykonštruovaných obvineniach z vlastizrady, cudzoložstva a incestu. Jej jediná dcéra Alžbeta sa neskôr stala jednou z najvýznamnejších panovníčok v dejinách Anglicka.
Mimozemšťania v mraze? NASA objavila planétu s atmosférou, kde by mohol prekvitať život aj pri -68 stupňoch!
Rose portrét je dnes považovaný za najstarší datovaný obraz Anny Boleynovej. Verejnosť ho bude môcť vidieť na výstave Capturing a Queen: The Image of Anne Boleyn, ktorá sa v Hever Castle otvára 11. februára a potrvá do 2. januára 2027. Podľa odborníkov ide o silný dôkaz toho, že „šiesty prst“ Anny Boleynovej bol len mýtom – účelovo vytvoreným v politickom boji o moc a následníctvo trónu.