Už sa neskrývajú! Nový SEXI PÁR svetového šoubiznisu: Kim a Hamilton spolu na Super Bowle!

LOS ANGELES - Uplynulo len zopár dní, čo svetové médiá obletela informácia o údajnom novom šoubiznisovom páriku. Informácie hovorili o tom, Kim Kardashian (45) sa po Paríži zakráda v spoločnosti jedného z najúspešnejších pretekárov Formuly 1, Lewisa Hamiltona (41). A netrvalo dlho a svetlo sveta uzrelo FOTO ako dôkaz... Aha, vôbec sa neskrývajú!
Kim Kardashian znova zamilovaná?! Stretnutie, ktoré zmenilo všetko: Zbalila ESO z FORMULY 1
Špekulácie o tom, že dvojica tvorí pár, sa začali šíriť už po Novom roku. Vznikli na novoročnej párty u Kate Hudson v Aspene. Tej sa zúčastnili obaja, no žiadne spoločné fotografie odtiaľ neexistujú. Minulý víkend potom strávili spoločne v Anglicku. Podľa informácií viacerých zahraničných portálov, vrátane Daily Mail, strávili noc v exkluzívnom Estelle Manor v Cotsworlds, kde mali údajne súkromný prístup do kúpeľov.
Kim priletela z LA svojim súkromným lietadlom aj s dvomi bodyguardami, aby s Lewisom mohla stráviť čas vo vidieckom sídle. Začiatkom februára boli následne spolu zachytení, ako nastupujú do lietadla smerujúceho do Paríža. No a zdá sa, že dvojica sa rozhodla svoju lásku prestať skrývať. Sociálne siete totiž obletel záber zo Super Bowlu LX, kde dvojica sedí vedľa seba na tribúne a očividne má k sebe mimoriadne blízko.
Vyzerá to teda tak, že svetový šoubiznis má nový pár... Kim Kardashian bola naposledy spájaná s Odellom Beckhamom Jr. a Lewis Hamilton prežil posledný mediálne známy románik so Sofiou Vergara.