Na konferencii konzervatívcov CPAC v Budapešti vystúpi aj Netanjahu

BUDAPEŠŤ - Na marcovom podujatí Konferencie konzervatívnej politickej akcie (CPAC) v Budapešti vystúpi s prejavom aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podľa servera 24.hu informáciu o plánovanej účasti predsedu izraelskej vlády potvrdila aj jeho kancelária, informuje spravodajca v Budapešti.
Na CPAC, ktorý sa začína 21. marca, sa pravdepodobne zúčastnia lídri z viacerých krajín. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch však presný zoznam pozvaných zatiaľ nie je známy. Organizátori podujatia by podľa serveru 24.hu boli radi, keby pricestoval aj americký prezident Donald Trump, ale z mediálnych informácií by sa uspokojili aj s prejavom ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia. Maďarský premiér Viktor Orbán sa s Trumpom stretne vo Washingtone na budúci týždeň, dodáva server.
Netanjahu naposledy navštívil Maďarsko v apríli minulého roka. Pravicovú politickú konferenciu CPAC usporadúva každoročne od roku 1974 Americká konzervatívna únia (ACU). V takmer polstoročnej histórii sa z nej stalo podujatie, ktoré mobilizuje desaťtisíce konzervatívcov. V Európe sa prvýkrát uskutočnila v roku 2022 v Budapešti.