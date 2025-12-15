Neďaleko Váhu našli granát: Bol z druhej svetovej vojny

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
SEREĎ - V Seredi neďaleko rieky Váh našiel muž v sobotu (13. 12.) pomocou magnetu predmet pripomínajúci náboj. Privolaný pyrotechnik na mieste zistil, že ide o delostrelecký granát z obdobia druhej svetovej vojny. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Granát sa nachádzal v seredskej lokalite Starý most. „Pyrotechnik na mieste určil, že ide o delostrelecký granát z obdobia druhej svetovej vojny. Policajt si muníciu bezpečne prevzal. Neskôr bude spolu s ďalšou muníciou hromadne zlikvidovaná,“ doplnili policajti.
