Neskutočný TRAPAS Cardi B: Chcela byť SEXI... Toto jej vôbec nevyšlo!

LOS ANGELES - Malo to byť sexi, no skončilo sa to pádom poriadnym trapasom. Cardi B chcela na Super Bowl párty zažiariť provokatívnym tancom, namiesto obdivu však prišiel moment, ktorý ju poriadne zahanbil!
Cardi B je známa tým, že sa nebojí provokovať, šokovať a kradnúť si pozornosť kdekoľvek sa objaví. Tentoraz však jej snaha pôsobiť neodolateľne skončila poriadnym fiaskom, na ktorom sa momentálne baví celý internet.
Raperka dorazila na exkluzívnu Super Bowl párty v San Franciscu v extrémne obtiahnutom žlto-čiernom overale, v ktorom chcela predviesť svoje povestné krivky aj tanečné pohyby. Lenže namiesto toho, že bola sexi, vyrobila si poriadny trapas, na ktorý sa len tak nezabudne.
Pri vstupe na podujatie ju „privítal“ humanoidný robot. Cardi sa v dobrej nálade rozhodla situáciu okoreniť a pokúsila sa robotovi zatancovať lap dance. Lenže technika zlyhala – robot sa nečakane naklonil dopredu a Cardi skončila na zemi.
Členovia tímu okamžite pribehli, aby jej pomohli postaviť sa späť na nohy. Cardi sa následne personálu ospravedlnila a robot bol vrátený do pôvodnej polohy. Celá situácia pôsobila ako komédia.
