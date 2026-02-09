Ďalší útok pred obchodom, pri ktorom vlani dobili Martina (†39): Skupinka napadla dôchodcu, skončil v nemocnici

ZLATÉ MORAVCE - Pred obchodným domom v Zlatých Moravciach napadla v sobotu skupina mladíkov 66-ročného dôchodcu. Muž skončil po údere päsťou do tváre v nemocnici s poranením hlavy. Incident sa odohral na rovnakom mieste, kde vlani v septembri zomrel 39-ročný muž po útoku rómskych mladistvých.
Pred obchodným domom v Zlatých Moravciach došlo v sobotu (7. 2.) dopoludnia k ďalšiemu násilnému incidentu. Ako prvá o tom informovala TV JOJ. Skupina mladíkov tam podľa svedkov najskôr slovne napádala 66‑ročného muža, ktorý sa snažil odísť na druhú stranu. Mladíci ho však obkľúčili, urážali a vulgárne mu nadávali. Situácia vyústila do fyzického útoku – jeden z nich, 20‑ročný muž, dôchodcu udrel päsťou do tváre. Po údere spadol na zem a utrpel poranenie hlavy.
Na miesto boli okamžite privolaní záchranári, ktorí mu poskytli prvú pomoc a previezli ho do nemocnice. Útočníci sa po incidente rozutekali, no policajti ich krátko nato zadržali a 20-ročného útočníka obvinili. „Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin výtržníctva. Vo veci bol spracovaný návrh na vzatie obvineného do väzby,“ uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
Dlhotrvajúce problémy v okolí obchodu
Incident sa odohral na pri rovnakom obchodnom dome na mieste, kde vlani v septembri skupina mladistvých Rómov napadla 39‑ročného Martina. Ten po niekoľkých dňoch v nemocnici zraneniam podľahol. Obyvatelia aj vedenie mesta upozorňujú, že v okolí obchodného domu dochádza k problémom opakovane.
Primátor Dušan Husár potvrdil, že situáciu riešia mestské aj občianske hliadky, no napriek tomu sa konflikty objavujú často. Uviedol, že pred týmto obchodným domom robia problémy miestni Rómovia. "Čo sa týka tých tínedžerov, rómskych, otravujú, keď to tak zjednodušene poviem, okolitých občanov, ktorí idú na nákupy. Pýtajú od nich peniaze. A čo mne osobne prekáža, idú úplne až blízko k telu toho človeka. Vidím to, registrujem to. Aj mne sa to stáva,“ dodal pre TV Joj s tým, že mesto bude hľadať ďalšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v tejto lokalite.