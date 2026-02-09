Slovenská herečka sa zasnúbila: Partner ju požiadal o ruku pri mori!

BRATISLAVA - Krásna správa! Z mladej herečky z Pána profesora bude čochvíľa manželka. S priateľom sa zasnúbili pri mori.
Sára Hrčková sa zviditeľnila na markizáckych obrazovkách v seriáli Pán profesor, kde hrala nosatú študentku nespokojnú so svojím výzorom. Postava študentky Janky bola za svoj výzor neustále šikanovaná. Nakoniec preto v počine podstúpila plastiku.
Herečka je v skutočnosti veľmi krásna a teraz má obrovský dôvod na radosť. Ako po niekoľkých dňoch priznala, s partnerom Matejom sa zasnúbili. Urobili tak ešte ku koncu januára pri mori. „💍24.1.2026 🖤," znie popis k romantickému videu, ktoré zverejnili na sociálnej sieti. Budúcim mladomanželom gratulujeme!