Pondelok9. február 2026, meniny má Zdeno, Zdenko, Ronald, zajtra Gabriela

Slovenská herečka sa zasnúbila: Partner ju požiadal o ruku pri mori!

Sára Hrčková sa zasnúbila Zobraziť galériu (5)
Sára Hrčková sa zasnúbila (Zdroj: Instagram SH)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Krásna správa! Z mladej herečky z Pána profesora bude čochvíľa manželka. S priateľom sa zasnúbili pri mori.

Nielen Marcinková a Maštalír: Do triedy Pána profesora vstúpia mladé talenty! Poznáte ich... Prečítajte si tiež

Nielen Marcinková a Maštalír: Do triedy Pána profesora vstúpia mladé talenty! Poznáte ich...

Sára Hrčková sa zviditeľnila na markizáckych obrazovkách v seriáli Pán profesor, kde hrala nosatú študentku nespokojnú so svojím výzorom. Postava študentky Janky bola za svoj výzor neustále šikanovaná. Nakoniec preto v počine podstúpila plastiku.

Sára Hrčková ako študentka Janka
Zobraziť galériu (5)
Sára Hrčková ako študentka Janka  (Zdroj: TV Markíza)

Herečka je v skutočnosti veľmi krásna a teraz má obrovský dôvod na radosť. Ako po niekoľkých dňoch priznala, s partnerom Matejom sa zasnúbili. Urobili tak ešte ku koncu januára pri mori. „💍24.1.2026 🖤," znie popis k romantickému videu, ktoré zverejnili na sociálnej sieti. Budúcim mladomanželom gratulujeme!

Viac o téme: Pán profesorSára Hrčková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Beauty Ball 2026 -
Simona Leskovská o ŠPERKU od Stana Lobotku: Zásnuby? Pri jej slovách spozorniete...
Domáci prominenti
Beauty Ball 2026 -
Sklenaříková to vzala hopom! Šokovala zmenou i rýchlymi zásnubami: Svadbu chce už tento rok
Domáci prominenti
Krst nového albumu Richarda
Moderátor Martin Nikodým: Tajné ZÁSNUBY? Prsteň dal priateľke už pred 6 mesiacmi!
Domáci prominenti
ZÁSNUBY páru z Markízy:
ZÁSNUBY páru z Markízy: Tehotná hviezda Love Islandu a režisér sa budú brať!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dopravná polícia dostala do užívania 17. nových výkonných vozidiel
Dopravná polícia dostala do užívania 17. nových výkonných vozidiel
Správy
Ďalšie desiatky miliónov do agrosektora: Tlačová konferencia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča
Ďalšie desiatky miliónov do agrosektora: Tlačová konferencia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča
Správy
Prípravné práce na otvárací víkend Európske hlavné mesto kultúry 2026
Prípravné práce na otvárací víkend Európske hlavné mesto kultúry 2026
Správy

Domáce správy

Šaško pre stabilizačný príspevok
Šaško pre stabilizačný príspevok sestrám napriek prísľubu neurobil nič, uviedol Krajčí
Domáce
Richard Takáč
Do agrosektora prídu desiatky miliónov eur cez dve nové výzvy, uviedol Takáč
Domáce
Polícia spúšťa veľkú kontrolu autobusov a kamiónov v Bratislavskom kraji: Zamerajú sa na vodičov aj technický stav vozidiel
Polícia spúšťa veľkú kontrolu autobusov a kamiónov v Bratislavskom kraji: Zamerajú sa na vodičov aj technický stav vozidiel
Bratislava

Zahraničné

Iránske bezpečnostné zložky zadržali
Iránske bezpečnostné zložky zadržali niekoľko predstaviteľov proreformných politikov
Zahraničné
Prieskum hovorí jasne: Poliaci
Prieskum hovorí jasne: Poliaci sa v prípade ohrozenia spoliehajú viac na pomoc z EÚ, než USA
Zahraničné
Vzbúrili sa! Ženy v
Vzbúrili sa! Ženy v uliciach Dháky žiadali zastúpenie vo voľbách
Zahraničné
Konferencia konzervatívnej politickej akcie
Na konferencii konzervatívcov CPAC v Budapešti vystúpi aj Netanjahu
Zahraničné

Prominenti

Už sa neskrývajú! Nový
Už sa neskrývajú! Nový SEXI PÁR svetového šoubiznisu: Kim a Hamilton spolu na Super Bowle!
Zahraniční prominenti
Sára Hrčková sa zasnúbila
Slovenská herečka sa zasnúbila: Partner ju požiadal o ruku pri mori!
Domáci prominenti
Cardi B
Neskutočný TRAPAS Cardi B: Chcela byť SEXI... Toto jej vôbec nevyšlo!
Zahraniční prominenti
Jacob Elordi
Všetky ženy po ňom túžia, ale... Ukázal slávny herec novú frajerku?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

portrét Anne Boleynová
Mala Anna Boleynová ŠIESTY prst? Infračervený sken 400-ročného obrazu konečne odhalil PRAVDU o jej rukách!
Zaujímavosti
Prepíšu sa dejiny? Pod
Prepíšu sa dejiny? Pod pyramídou v Gíze objavili stavby STRATENEJ civilizácie: Sú STARŠIE ako samotný Egypt!
Zaujímavosti
Zabudnite na klasiku! Google
Zabudnite na klasiku! Google hlási ŠIALENÝ nárast: TÁTO poloha je hitom roka! Vyskúšate tento TREND aj vy?
Zaujímavosti
Perimenopauza: 10 prekvapivých faktov
Perimenopauza: 10 prekvapivých faktov o období, ktoré prichádza skôr, než si mnohé ženy myslia
vysetrenie.sk

Dobré správy

Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Slafkovský pred ZOH: Cítim väčšiu zodpovednosť, bude to iné ako Peking
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk

Ekonomika

Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Ani zaplátaný rozpočet, ani nižšie ceny: Chaos v sadzbách DPH nepomáha, v parlamente pristál návrh na zásadnú zmenu!
Ani zaplátaný rozpočet, ani nižšie ceny: Chaos v sadzbách DPH nepomáha, v parlamente pristál návrh na zásadnú zmenu!
S medailou rovno za mreže: Prečo športovci na olympiáde v Lake Placid bývali v kriminále? (špeciál Miláno 2026)
S medailou rovno za mreže: Prečo športovci na olympiáde v Lake Placid bývali v kriminále? (špeciál Miláno 2026)
Bratislavu čaká veľká modernizácia: Nové autobusy už jazdia, pribudnú aj ďalšie novinky! (foto)
Bratislavu čaká veľká modernizácia: Nové autobusy už jazdia, pribudnú aj ďalšie novinky! (foto)

Šport

ZOH 2026 Vlhová sa postavila pred kamery a priznala, ako to celé bolo: Zrazu prišiel veľký obrat
ZOH 2026 Vlhová sa postavila pred kamery a priznala, ako to celé bolo: Zrazu prišiel veľký obrat
Slováci na ZOH 2026
VIDEO Neuveriteľná medailová žatva: Slovensko má štyri zlaté a štyri bronzové kovy
VIDEO Neuveriteľná medailová žatva: Slovensko má štyri zlaté a štyri bronzové kovy
Bojové športy
Po dvoch tretinách to bolo na uterák: Nevídaný uragán Slovenska zmietol severskú hokejovú veľmoc
Po dvoch tretinách to bolo na uterák: Nevídaný uragán Slovenska zmietol severskú hokejovú veľmoc
Reprezentácia
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (pondelok, 9. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (pondelok, 9. februára)
Program ZOH 2026

Auto-moto

Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava

Kariéra a motivácia

10 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, než prijmete ďalšiu pracovnú ponuku
10 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, než prijmete ďalšiu pracovnú ponuku
Hľadám prácu
Kariérna kríza vás nemôže zastaviť: Ako sa preorientovať a nájsť prácu, ktorá má zmysel
Kariérna kríza vás nemôže zastaviť: Ako sa preorientovať a nájsť prácu, ktorá má zmysel
Kariérny rast
Sociálna poisťovňa zavedie pravidelné dôchodkové prognózy pre poistencov
Sociálna poisťovňa zavedie pravidelné dôchodkové prognózy pre poistencov
Domáce
Prečo 80 % ľudí nenájde prácu svojich snov? Odhaľujeme tajomstvo, ktoré zmení váš kariérny život
Prečo 80 % ľudí nenájde prácu svojich snov? Odhaľujeme tajomstvo, ktoré zmení váš kariérny život
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Hľadáte zdravý a ľahký recept na začiatok týždňa? Vyskúšajte lososa s ružičkovým kelom
Hľadáte zdravý a ľahký recept na začiatok týždňa? Vyskúšajte lososa s ružičkovým kelom
Losos
Jedlá na viac dní: Ušetria čas, peniaze a odležané chutia lepšie
Jedlá na viac dní: Ušetria čas, peniaze a odležané chutia lepšie
Výber receptov

Technológie

Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
Veda a výskum
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Android
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Polícia varuje, že WhatsApp zaplavuje nový podvod. Takto sa útočníci snažia vymámiť z ľudí peniaze. Tento podvod je nesmierne presvedčivý
Bezpečnosť
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Ako bude vyzerať Valentín na Netflixe? V ponuke streamovacieho giganta si to svoje nájde každý
Filmy a seriály

Bývanie

Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov

Pre kutilov

Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tragický pád na ZOH: Koniec veľkého comebacku jednej z najúspešnejších lyžiarok histórie, toto sa však nikomu nepodarilo
Zahraničné celebrity
Tragický pád na ZOH: Koniec veľkého comebacku jednej z najúspešnejších lyžiarok histórie, toto sa však nikomu nepodarilo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalší útok pred obchodom,
Domáce
Ďalší útok pred obchodom, pri ktorom vlani dobili Martina (†39): Skupinka napadla dôchodcu, skončil v nemocnici
ŠOK na policajnej stanici:
Zahraničné
ŠOK na policajnej stanici: Dôchodkyňa vytiahla z tašky protitankovú strelu, policajti museli okamžite utekať!
Bombový POPLACH v Trnave!
Domáce
Bombový POPLACH v Trnave! Anonym ju nahlásil ešte v sobotu, prišli na to až teraz
AKTUÁLNE Tragické ráno v
Domáce
AKTUÁLNE Tragické ráno v Bratislave: Na ulici našli mŕtve telo muža

Ďalšie zo Zoznamu