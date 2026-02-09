Všetky ženy po ňom túžia, ale... Ukázal slávny herec novú frajerku?!

LOS ANGELES - Charizmatický herec Jacob Elordi momentálne žne úspechy na všetkých frontoch. Najnovšie však rozvíril vody po londýnskej afterparty, z ktorej odišiel v spoločnosti modelky. Je na obzore nový hollywoodsky román?
Okolo Jacoba Elordiho je v poslednom období poriadne rušno. A niet sa čomu čudovať – charizmatický herec je doslova na roztrhanie. Len nedávno sa jeho meno skloňovalo v súvislosti s potenciálnou novou podobou legendárneho agenta 007, a kým špekulácie ešte neutíchli, Elordi už spolu s Margot Robbie vyráža na promo turné k filmu Búrlivé výšiny, ktorý sa už čoskoro dostane do našich kín. Na červených kobercoch medzi nimi lietajú iskry, úsmevy a nenápadné dotyky.
Dvojica pôsobí uvoľnene, sebavedomo a ich chémia je neprehliadnuteľná. Flirt na každom kroku nenechal fanúšikov chladnými – sociálne siete zaplavili komentáre a po zhliadnutí traileru by sa nejedna žena bez váhania vymenila s Margot. Zdá sa však, že miesto po Elordiho boku môže byť už obsadené. Po londýnskej afterparty k filmu Búrlivé výšiny totiž herec v skorých ranných hodinách opúšťal bar v spoločnosti modelky Madi Fogg.
Hoci dvojica vyšla len s niekoľkosekundovým odstupom, pozorným očiam paparazzov neunikli. Elordi sa im síce snažil vyhnúť, no v nápadnej bielej košeli rozhodne nesplynul s davom. Krátko nato obaja nastúpili do auta s vodičom a bez zbytočného zdržiavania zmizli v londýnskych uliciach. Ich rýchly odchod len prilial olej do ohňa špekulácií o možnom novom romániku.
O to zaujímavejšie je, že ešte pomerne nedávno – v januári – bol herec videný v New Yorku so svojou bývalou priateľkou Oliviou Jade, s ktorou tvoril pár od roku 2021. Hoci sa ich vzťah skončil v auguste 2025, krátko nato mu dali ešte jednu šancu. Podľa dostupných informácií však v októbri definitívne išli každý svojou cestou. Či je teda stretnutie s Madi Fogg len nevinnou náhodou alebo začiatkom niečoho nového, ukáže až čas.