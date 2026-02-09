Finančná správa výrazne pritvrdila v boji proti šedej ekonomike! Poukázali aj na rekordný výber daní

BRATISLAVA - Finančná správa SR v posledných dvoch rokoch výrazne zvýšila efektivitu daňových kontrol a posilnila boj proti šedej ekonomike, ktorá predstavuje jeden z najväčších zdrojov výpadkov verejných príjmov. Výsledkom je historicky najvyšší výber daní, ktorý v roku 2025 presiahol 20 miliárd eur. Uviedol to prezident finančnej správy Jozef Kiss
„Za posledné dva roky sme výrazne zvýšili efektivitu daňových kontrol, najmä v oblasti DPH, kde sa dnes pohybujeme nad hranicou 90 percent. Zároveň sa nám darí identifikovať podvodné schémy ešte predtým, než dôjde k vyplateniu peňazí,“ uviedol prezident finančnej správy.
Šedá ekonomika ako kľúčový problém
Podľa finančnej správy sa v nepriznaných tržbách v maloobchode a službách každoročne pohybuje približne jedna miliarda eur. Po prepočte na daň z príjmov a DPH ide o potenciálny výpadok 300 až 400 miliónov eur.
Finančná správa preto v uplynulom roku zrealizovala približne 20-tisíc kontrol registračných pokladníc a zamerala sa na nepriznávanie tržieb v rizikových sektoroch. „Kým pred dvoma rokmi nepriznávalo tržby približne 40 percent kontrolovaných subjektov, dnes sme na úrovni okolo 20 percent. Tento pokles je výrazný a viditeľný aj v reálnom raste priznaných tržieb,“ doplnil J. Kiss. A vďaka prijatým opatreniam naďalej klesá, dodal.
Pozitívny efekt už prinášajú aj opatrenia podporujúce bezhotovostné platby, limity na hotovostné operácie a sprísnenie sankcií. Podľa finančnej správy výrazne rastie objem tržieb platených bezhotovostne, čo zvyšuje transparentnosť a znižuje priestor pre šedú ekonomiku.
Rekordný výber daní v náročnom prostredí
Napriek spomaľovaniu ekonomiky a nepriaznivým externým vplyvom vybrala finančná správa v roku 2025 na daniach vyše 20 miliárd eur, čo je historicky najvyšší objem. Oproti roku 2023 ide o nárast približne štyri miliardy eur.
Prezident finančnej správy zároveň zdôraznil, že rozdiel medzi plánovaným a skutočným výberom daní nemožno interpretovať ako zlyhanie výberu. „Viac ako tri štvrtiny rozdielu v akruálnom vyjadrení sú spôsobené makroekonomickým vývojom a legislatívnymi zmenami, ktoré nebolo možné v čase tvorby rozpočtu presne predvídať,“ uviedol.
Negatívny vplyv sa prejavil najmä v poklese tržieb v priemysle a energetike, čo sa následne odrazilo na výbere dane z príjmov a DPH. Na samotný výkon výberu daní pripadá len menšia časť rozdielu oproti plánu.
Menej výnimiek, viac jednoduchost
Finančná správa dlhodobo upozorňuje aj na vysoký počet daňových výnimiek, najmä pri DPH, ktoré znižujú prehľadnosť systému a zvyšujú administratívnu náročnosť pre podnikateľov aj štát.
„Veľký rozptyl sadzieb DPH a množstvo výnimiek vytvára priestor na legálnu optimalizáciu a komplikuje kontrolnú činnosť. Zjednodušenie systému by pomohlo výberu daní aj podnikateľskému prostrediu,“ zdôraznil prezident finančnej správy.
Priority do ďalších rokov
Medzi hlavné priority finančnej správy patrí pokračovanie v boji proti šedej ekonomike, kontrola e-commerce a online platforiem, ďalšia digitalizácia procesov a zavedenie povinnej elektronickej fakturácie od 1. januára 2027.
„Ak má byť výber daní dlhodobo udržateľný, musí ísť ruka v ruke efektívna kontrola, zrozumiteľná legislatíva a primerané daňové zaťaženie. Len tak budú ľudia ochotní dane platiť,“ uzavrel Jozef Kiss.