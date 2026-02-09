Vodiči, pozor na hmlu: Ide o lokality Šturec, Banská Štiavnica a Banská Belá

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - V lokalitách Šturec, Banská Štiavnica a Banská Belá sa vyskytuje hmla s dohľadnosťou do 100 metrov. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) v pondelkovom predpoludňajšom spravodajstve.
Na stránke zjazdnost.sk cestári informujú, že všetky cesty vrátane diaľničných a rýchlostných úsekov i horských priechodov sú zjazdné, povrch vozoviek je väčšinou suchý až mokrý. „Čerstvý sneh do dvoch cm je na rýchlostnej ceste R3 v úseku Sedliacka Dubová - Široká. Vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu sa nachádza tiež na horských priechodoch Podspády, Vrchslatina, Štós a Príslop, rovnako sa môže vyskytovať na cestách v hornatejších oblastiach SR,“ doplnila SSC.