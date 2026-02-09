Prieskum hovorí jasne: Poliaci sa v prípade ohrozenia spoliehajú viac na pomoc z EÚ, než USA

VARŠAVA - Väčšia časť Poliakov by sa v prípade ohrozenia bezpečnosti spoliehala skôr na pomoc členov Európskej únie než na podporu Spojených štátov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Opinia24 pre rádio RMF FM, podľa ktorého 28 percent opýtaných označilo EÚ za hlavný zdroj možnej pomoci, informuje varšavský spravodajca.
Spojené štáty považuje za kľúčového partnera v otázkach bezpečnosti 15 percent respondentov. Výrazný je aj podiel ľudí, ktorí sú voči obom spojencom skeptickí. Takmer štvrtina opýtaných uviedla, že v prípade vážnej krízy by Poľsko nemohlo rátať s podporou Európskej únie, ani so zásahom USA. Ďalších osemnásť percent respondentov sa domnieva, že pomoc by prišla v rovnakej miere z oboch strán, zatiaľ čo pätnásť percent účastníkov prieskumu nevedelo alebo nedokázalo na otázku odpovedať.
Vnímanie zahraničných spojencov sa podľa výsledkov výrazne líši v závislosti od politických preferencií a sociálnych charakteristík. Vyše polovica voličov prezidentského kandidáta Rafala Trzaskowského vyjadrila dôveru v podporu zo strany EÚ, zatiaľ čo medzi voličmi prezidenta Karola Nawrockého 40 percent označilo USA. Prieskum agentúry Opinia24 pre rádio RMF FM sa uskutočnil od 2. do 4. februára na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.