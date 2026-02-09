Vzbúrili sa! Ženy v uliciach Dháky žiadali zastúpenie vo voľbách

DHÁKA - Ulicami hlavného mesta Bangladéša v noci na pondelok pochodovalo približne 100 žien s horiacimi pochodňami, pričom žiadali spravodlivosť a politické zastúpenie vo štvrtkových parlamentných voľbách. Informuje správa agentúry AFP.
Ženy sú v tejto juhoázijskej krajine z veľkej časti vylúčené z politického diania. Tvoria menej ako štyri percentá volebných kandidátov, pričom 30 strán kandidujúcich v nadchádzajúcich voľbách má na svojej listine len mužov. Zhruba 100 žien sa zhromaždilo pred budovou parlamentu v Dháke, kde kričali rôzne slogany a spievali. Jedna z protestujúcich uviedla, že „utláčanie žien sa prejavuje v rôznych formách“ bez ohľadu na to, aký je režim. K vyjadreniu svojho názoru ich podľa nej podnietila skutočnosť, že ženy na niektorých pozíciách nemajú svoje zastúpenie.
Pochod sa začal v nedeľu o polnoci
Pochod sa začal v nedeľu o polnoci miestneho času a skončil sa v pondelok nadránom. AFP konštatuje, že sa konal v čase rastúcej provokatívnej rétoriky namierenej voči ženám na náboženských či politických zhromaždeniach a rastúcich pokusov vytlačiť ich z verejného života. Voliči v Bangladéši budú vo štvrtok 12. februára hlasovať v prvých parlamentných voľbách od pádu vlády premiérky Hasíny Vadžídovej, ktorá v auguste 2024 ušla z vlasti pod tlakom masových protestov. Tieto protesty sprevádzalo násilie zo strany bezpečnostných zložiek. V júli a auguste 2024 pri nich podľa Organizácie Spojených národov zahynulo 1400 osôb.
V súvislosti so zásahmi bezpečnostných zložiek počas hromadných protestov osobitný tribunál v Bangladéši odsúdil v novembri 2025 v neprítomnosti zosadenú expremiérku na trest smrti obesením za zločiny proti ľudskosti. Bangladéšska najväčšia islamistická politická strana Džamáate islámí nemá na svojej kandidátnej listine žiadne ženské kandidátky, pričom jej členovia naznačili, že spoločnosť nie je pripravená na ženy v politike. AFP pripomína, že Bangladéš dlhé roky viedli ženy vrátane Vadžídovej a jej predchodkyne v úrade Chálidy Zijáovej.