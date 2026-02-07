DRÁMA počas ZOH v Taliansku: Sabotéri PODPÁLILI železničnú trať neďaleko Bologne! Problémy hlásia aj z Milána

BOLOGNA - Talianska polícia v sobotu informovala, že neznámi podpaľači poškodili železničnú infraštruktúru neďaleko severotalianskeho mesta Bologna. Z viacerých miest preto hlásia výrazné meškanie spojov. K potenciálnej sabotáži došlo počas prvého dňa zimných olympijských hier, ktoré sa konajú v Miláne a v Cortine d'Ampezzo. Informuje správa agentúry Reuters.
14:50 Na mieste sa našla podomácky vyrobená rozbuška. Minister Matteo Salvini z Bormia komentuje: „Je mi nesmierne ľúto, že zatiaľ čo som tu a všetko je v poriadku, čítam správy z Bologne, kde došlo k útoku na železničnú trať. Celú vlakovú dopravu to spomaľuje.
"Pokiaľ sa preukáže, že prerušenie vysokorýchlostnej dopravy je výsledkom premysleného útoku a navyše hneď v prvý deň konania olympijských hier, niekto je zrejme voči Taliansku neprajný."
Požiar zasiahol výhybku a poškodil elektrické káble slúžiace na detekciu rýchlosti vlaku, čo spôsobilo až dvojhodinové meškania vysokorýchlostných, medzimestských a regionálnych spojov v jednom z najfrekventovanejších železničných uzlov Talianska.
Zasiahnutá bola trať medzi Bolognou a Benátkami, avšak problémy hlásia aj na úseku medzi Bolognou a Milánom a na trasách k Jadranskému pobrežiu.
Doteraz sa k činu nikto neprihlásil
Požiar bol podľa hovorcu polície "pravdepodobne založený úmyselne". Doteraz sa však k činu nikto neprihlásil. Na miesto incidentu už dorazila dopravná polícia aj protiteroristický útvar Digos. K útokom na železničné trate došlo aj počas letných olympijských hier v Paríži v roku 2024. Dopravu vtedy výrazne narušili krátko pred slávnostným otváracím ceremoniálom.