Viceprezident USA J.D. Vance to poriadne schytal: VIDEO Počas ceremoniálu v Miláne ho VYPÍSKAL plný štadión!

MILÁNO – V piatok 6. februára sa celý svet zameral na Taliansko. V Miláne a Cortine zahájili zimné olympijské hry. Počas slávnostného ceremoniálu prebehlo pár prestrihov aj do publika, kde boli prítomní vysokí štátnici z rôznych krajín. Pár sekúnd slávy sa ušlo aj americkému viceprezidentovi. Ľudia na tribúnach to využili po svojom.
Vo včerajších večerných hodinách (piatok 6. február) sa v talianskom Miláne na futbalovom štadióne San Siro konal úvodný slávnostný ceremoniál otvorenia zimných olympijských hier Miláno-Cortina 2026. V hľadisku medzi oficiálnymi hosťami boli prítomní aj americký viceprezident J.D. Vance s manželkou Ushou. Web Weekly Entertainment uvádza, že ich čakalo "chladné prijatie".
Počas ceremoniálu prebehol párkrát prestrih kamier aj na hľadisko, kde sedeli významní talianski aj zahraniční štátnici. Keď sa však na veľkoplošnej obrazovke ukázala tvár J.D. Vancea s manželkou, z tribún sa ozvalo hlasné pískanie.
"Tam je viceprezident J.D. Vancea jeho manželka Usha. Uuuuu. To nie sú...To je neho (pre Vancea) priveľa piskotu. Vypískanie, posmešky a nejaký ten potlesk. Nebol dlho na obrazovke," informovala moderátorka kanadskej športovej stanice CBC počas živého prenosu. Vance s manželkou sa objavili na obrazovke v čase, keď na štadión prichádzala americká športová výprava.
Protesty proti nasadeniu ICE počas olympiády
Výsmech amerického viceprezidenta prišiel po tom, ako sa v piatok v Miláne zhromaždili stovky protestujúcich proti plánovanému nasadeniu ICE (Imigračný a colný úrad) v Miláne. Prezidentka MOV (Medzinárodný olympijský výbor) Kirsty Coventryová pritom na stredajšej tlačovej konferencii (4. február) vyzvala všetkých divákov, aby "boli úctiví".
Americký viceprezident sa stretol s podobným prístupom verejnosti aj počas vystúpenia Národného symfonického orchestra v marci minulého roku. V Centre múzických umení Johna F. Kennedyho vo Washingtone D.C. ho vtedy tiež hlasno vypískali.