NEMRAVNÁ plavba v Benátkach: Bianca Censori prelomila mlčanie... TAKTO to bolo!

BENÁTKY - Zábery zo škandalóznej jazdy vodným taxíkom v Benátkach, vtedy obleteli celý svet. Bianca Censori sa po dlhom mlčaní rozhodla prehovoriť o momentoch, ktoré mnohí považovali za verejné pohoršenie. Tvrdí však jednoznačne: nič nemravné sa vraj nestalo!
V auguste 2023 paparazzi zachytili manželku Kanyeho Westa v situácii, ktorá vyzerala poriadne intímne. Na záberoch to pôsobilo tak, že Bianka má raperovi poskytovať orálny sex priamo na palube vodného taxíka v srdci Benátok. Internet explodoval a škandál bol na svete. Teraz však 31-ročná architektka v rozhovore pre magazín Vanity Fair tvrdí, že verejnosť všetko zle pochopila.
Podľa jej slov len kľačala na malej stoličke a hlavu mala položenú na Westovom lone. Žiadne nevhodné správanie sa vraj nekonalo. Ako ďalší argument uviedla, že na lodi bola aj jej teta. „Určite by som si niečo také nedovolila v jej prítomnosti,“ naznačila. Lenže problém bol inde – Kanye mal mať počas celej situácie stiahnuté nohavice a práve to spôsobilo obrovský rozruch. Zábery sa okamžite stali virálnymi a mediálna pozornosť bola neúprosná.
Censori priznala, že ju to hlboko zasiahlo. „Bolo to prvýkrát v živote, čo som sa naozaj hanbila,“ priznala a dodala, že najviac ju trápilo, čo si o tom pomyslí jej otec. Napriek tomu, že popiera akékoľvek nemravné správanie, následky boli tvrdé. Benátska lodná spoločnosť Venezia Turismo Motoscafi udelila páru doživotný zákaz využívania ich služieb. Vo vyhlásení zdôraznila, že sa od takéhoto správania dištancuje a že keby si vodič niečo všimol, okamžite by zasahoval.
Situácia sa dostala až k miestnej polícii. Podľa zahraničných médií mali benátske úrady incident preverovať ako možné verejné pohoršenie. „Dostali sme viacero sťažností od ľudí, ktorí boli svedkami tejto situácie,“ uviedol zdroj z prostredia polície. Hoci benátski predstavitelia vyjadrili pobúrenie, dodnes nie je jasné, či bol pár oficiálne potrestaný. Ich hovorcovia sa k celej veci odmietli vyjadriť.