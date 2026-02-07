Vodiči, pozor! Servis tunela Bikoš prinesie so sebou dopravné obmedzenia

Tunel Bikoš (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
PREŠOV - Prešovská krajská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s mimoriadnym servisom tunela Bikoš, ktoré majú trvať v sobotu do 14.00 h. Pripomína tiež zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na diaľnici D1 Prešov - Košice a Prešov - Poprad na 100 kilometrov za hodinu. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Z dôvodu nadmerného znečistenia tunela a vodiaceho osvetlenia bude obmedzená doprava v pravej tunelovej rúre - smer Svidník a následne v ľavej tunelovej rúre - smer Poprad,“ uvádza polícia, podľa ktorej sa mal mimoriadny servis začať od 10.00 h. Čo sa týka maximálnej rýchlosti na D1, tá je znížená v oboch smeroch z dôvodu hustého dažďa.