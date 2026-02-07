Zarytý starý mládenec Pavol Plevčík sa neudržal: Najviac ma baví jesť, spať a milovať! Ale KOHO?

BRATISLAVA - Jedna mŕtvola, jeden detektív a traja podozriví zavretí v jednej miestnosti. Komédia Coco&Tina z pera Andyho Krausa je poriadnou dávkou zábavy - dostala aj samotného herca Pavla Plevčíka!
Divadelná novinka Coco&Tina je vtipnou paródiou detektívok Agaty Christie s podozrivými zápletkami, ktoré sa zamotávajú presne vtedy, keď si myslíte, že už viete, kto je vinný. Atmosféru dotvára štýlová scéna, dobové kostýmy inšpirované New Yorkom 30. rokov, hudba aj svižné dialógy, pod ktoré sa podpísal Andy Kraus.
V hlavnej úlohe sa objavuje herec Pavol Plevčík, ktorý si strihol rovno dvojrolu a humor naozaj miluje. „Človek sa môže na veľa vecí pozerať dvomi pohľadmi, buď negatívnym alebo pozitívnym. A ten pozitívny je vždy lepší,“ prezrádza s úsmevom na tvári Plevčík, ktorý je síce v divadle zvyknutý rozdávať energiu, no v súkromí je to vraj presne naopak. „V súkromnom živote som radšej zabávaný. Najviac ma baví jesť, spať a milovať.... a mám rád, keď sú ľudia spokojní, šťastní a uvoľnení, lebo to je v dnešnej dobe v divadle dôležité.“ Milovať áno, ale v prípade zarytého starého mládenca koho? Rozhovor sme nakrúcali koncom decembra a Plevčík, prezradil, že Silvestra bude tráviť na Madeire s priateľkou... Už len počkať, či bude tento vzťah definitívny.
Herec zostal verný svojmu optimistickému nastaveniu aj v súvislosti s aktuálnou náladou v spoločnosti a to aj napriek tomu, že vyhliadky do budúcnosti ani podľa neho nie sú práve najružovejšie. „Napriek negatívnym prognózam buďme optimistickí, lebo keď si povieme, že budeme robiť dobro a odovzdávať ho druhým, tak sa to musí podariť.“ Jedno je isté – komédia Coco&Tina je poriadnou dávkou humoru a publikum sa má na čo tešiť. Otázka však je, či Plevčíka "detektívna jazda" bavila už vtedy, keď prvýkrát čítal scenár… Jeho odpoveď vás pobaví.