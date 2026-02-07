MIMORIADNY ONLINE Núdzové výpadky prúdu v celej krajine: Zelenskyj obvinil Rusko zo snahy zničiť energetický systém Ukrajiny

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok obvinil Rusko zo snahy zničiť elektrárne a celý energetický systém na Ukrajine. Informuje o tom správa stanice Sky News a Zelenského príspevku na sieti X. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
07:44 Rusko zaútočilo na energetickú infraštruktúru Ukrajiny v skorých ranných hodinách 7. februára, čo spôsobilo núdzové výpadky prúdu v celej krajine, uviedol ukrajinský štátny prevádzkovateľ rozvodnej siete Ukrenergo.
07:43 Americký prezident Donald Trump si pochvaľoval rozhovory o ruskej vojne Ukrajine. Na začiatok budúceho týždňa oznámil ďalšie rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. Šéf Bieleho domu to povedal v piatok novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.
06:10 „(Rusko) sa snaží zničiť naše svetlo. A Ukrajina spolu s našimi priateľmi bojuje proti temnote,“ uviedol Zelenskyj vo videu zverejnenom na sieti X. „Toto je boj, v ktorom je všetko jasné. Neexistujú tu žiadne šedé zóny,“ pokračoval. Zelenskyj tvrdí, že pre Ukrajinu je dôležité mať dostatočnú protivzdušnú obranu, aby bola „obloha bezpečná“. Dôležité je tiež podporovať svojich ľudí a zotaviť sa po útokoch. „Je pre nás dôležité dosiahnuť dôstojný mier a spoľahlivé bezpečnostné záruky,“ konštatoval prezident.
V skoršom príspevku Zelenskyj informoval, že sa v Kyjeve stretol s estónskym ministrom zahraničných vecí Margusom Tsahknom, s ktorým diskutoval o podpore Ukrajiny. Hlavnú pozornosť venovali pomoci v oblasti energetiky a obrany, spolupráci s partnermi v rámci tzv. koalície ochotných, posilneniu schopnosti protivzdušnej obrany a príspevku k iniciatíve PURL - program známy ako Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny, vytvorený Spojenými štátmi a ich spojencami. Okrem toho rokovali tiež o diplomacii zameranej na mier, ako aj o konkrétnych krokoch na vyvíjanie tlaku na Rusko.